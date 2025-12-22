Morreu o ator James Ransone da série 'The Wire'. Tinha 46 anos

Morreu aos 46 anos o ator norte-americano James Ransone, que interpretou Chester “Ziggy” Sobotka na série The Wire, da plataforma de streaming HBO.A notícia é avançada esta segunda-feira, 22 de dezembro, pela imprensa norte-americana, que revela que o ator morreu na última sexta-feira. Nascido a 2 de junho de 1979, em Baltimore, Maryland, Ransone integrou o elenco de It: Capítulo 2, The Black Phone, da minissérie Generation Kill e das séries Bosch e Poker Face, entre outras produções. James Ransone frequentou, de 1993 a 1997, o Carver Center de Artes e Tecnologia em Towson, Maryland.Em 2021, o norte-americano revelou que foi vítima de abuso sexual por um tutor que trabalhava em escolas públicas de Maryland, recorda o The Guardian, citando a notícia do Baltimore Sun. Na rede social Instagram, o ator referiu que o abuso de que foi alvo contribuiu para problemas de adição, que passaram por álcool e heroína.O Instituto de Medicina Legal de Los Angeles confirmou que o ator morreu por suicídio. James Ransone era casado e tinha dois filhos. .Morreu o ator Peter Greene, o vilão dos filmes 'Pulp Fiction' e 'A Máscara'. Tinha 60 anos