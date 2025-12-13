Morreu o ator Peter Greene, o vilão dos filmes 'Pulp Fiction' e 'A Máscara'. Tinha 60 anos

O ator norte-americano Peter Greene foi encontrado sem vida, esta sexta-feira, 12 de dezembro, no seu apartamento em Manhattan, Nova Iorque. A notícia foi confirmada pelo seu agente Gregg Edwards ao site Deadline, não tendo sido para já reveladas as causas da morte do ator nascido em Montclair, New Jersey, há 60 anos.A estreia de Peter Greene como ator foi num episódio da série policial da NBC, Hardball, em 1990. Só em 1992 se estreou no cinema, em Laws of Gravity, tendo a partido daí tido uma ascensão meteórica.Em 1994, brilhou como o vilão Zed em Pulp Fiction, realizado por Quentin Tarantino, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes. Nesse mesmo ano brilhou ao lado de Jim Carrey noutro sucesso do cinema como foi A Máscara."Peter era um dos melhores atores do planeta", disse Gregg Edwards ao Deadline, revelando neste momento tinha dois projetos em andamento, um deles Mascots, com Mickey Rourke, e outro um documentário em que ele era o narrador, intitulado From the American People: The Withdrawal of USAID, com Jason Alexander e Kathleen Turner.“Ele era um bom amigo que daria a própria camisa para ajudar alguém. Ele era amado e fará muita falta”, acrescentou o agente do ator norte-americano, que deixa um irmão e uma irmã..25 anos de 'Pulp Fiction': o filme que quebrou o queixo a Hollywood.Casa onde foi filmado 'Pulp Fiction' está à venda