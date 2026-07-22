Morreu Luís Represas. Tinha 69 anos

O cantor Luís Represas, um dos fundadores dos Trovante, morreu esta quarta-feira, 22 de julho, aos 69 anos vítima de doença prolongada, de acordo com a agência que o representava, Sons em Trânsito.Em 1976, foi um dos fundadores do grupo responsável por vários êxitos como Balada das Sete Saias, Perdidamente e 125 Azul. .Após o fim dos Trovante, Luís Represas seguiu uma carreira a solo, com Feiticeira e Da Próxima vez entre os principais sucessos do cantor e compositor. No ano passado, o grupo voltou a reunir-se para concertos em Lisboa e no Porto. . Em atualização.Trovante voltam a juntar-se em palco em 2026 para concertos em Lisboa e no Porto