Luís Represas: o amigo, o senhor e a voz que fica

Morreu Luís Represas. A notícia chega com o peso de quem se sente a perder não apenas uma das vozes mais marcantes da música portuguesa, mas também um homem raro.Foi, para muitos, um grande amigo. Para outros, o amigo do amigo. Para todos os que com ele cruzaram caminho, um grande senhor. Daqueles que não precisavam de elevar a voz para se fazerem ouvir, nem de ocupar o centro para iluminar o espaço.Lembro-me especialmente da sua presença no aniversário do Grupo Bel. Ali, simplesmente cantou. E foi uma das melhores interpretações da noite. Sem grandiloquência, sem efeitos. Apenas a elegância natural de quem sabia o peso de uma canção e o valor da emoção verdadeira. Foi um momento de clareza e generosidade que ficou na memória de quem lá esteve.Luís Represas deixou-nos a música dos Trovante e a carreira a solo. Deixou-nos canções que atravessam gerações. Mas deixou também algo mais raro: o exemplo de um homem íntegro, discreto na vaidade e generoso na amizade.Partiu o homem. Fica a voz. E fica, sobretudo, a memória de um grande senhor.