Morreu José Viale Moutinho, escritor e antigo jornalista do DN. Tinha 81 anos
O escritor, jornalista e investigador José Viale Moutinho morreu nesta terça-feira, 22 de setembro, aos 81 anos, vítima de doença súbita, anunciou a família em comunicado.
“Figura maior das artes e letras portuguesas”, José Viale Moutinho dedicou a vida às palavras, à memória e à cultura e “deixa uma obra vasta e singular, reconhecida em Portugal e no estrangeiro”, assim como uma "marca profunda" em todos os que com ele conviveram, pode ler-se no comunicado.
O velório realiza-se nesta terça (22), a partir das 19 horas, no Tanatório de Matosinhos. O funeral terá lugar na quarta-feira (23), às 15h30, no mesmo local.
Nascido do Funchal, a 12 de junho de 1945, José Viale Moutinho foi jornalista no Jornal de Notícias e no Diário de Notícias.
Autor de obras como “Cenas da vida de um Minotauro” e “Monstruosidades do tempo do infortúnio”, José Viale Moutinho era considerado um dos grandes contistas portugueses contemporâneos, tendo publicado também poesia, novela e literatura para crianças e jovens.
Foi ainda tradutor e dedicou uma parte importante do seu trabalho à literatura e às tradições populares, ao estudo e divulgação das vidas e obras de Camilo Castelo Branco e de Trindade Coelho e à investigação e reportagem sobre a Guerra Civil de Espanha.
A sua obra encontra-se traduzida em diversas línguas e recebeu numerosos prémios e distinções, entre os quais o Prémio D. Dinis, pelo conjunto da sua obra poética, o Prémio de Consagração de Carreira Inês de Castro, o Grande Prémio de Literatura DST, o Prémio de Conto Branquinho da Fonseca e, por duas vezes, o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco.
Foi ainda distinguido com a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores e com as medalhas de mérito dos municípios do Funchal e do Porto.
O escritor destacou-se ainda pela sua participação ativa na vida cultural e associativa portuguesa, tendo presidido à Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, e integrado as direções da Associação Portuguesa de Escritores, da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia e do Círculo de Cultura Teatral.
Foi ainda sócio do PEN Clube Português e membro honorário da Real Academia Galega.