José Viale Moutinho foi jornalista do DN.
José Viale Moutinho foi jornalista do DN.Foto: Arquivo Global Imagens.
Cultura

Morreu José Viale Moutinho, escritor e antigo jornalista do DN. Tinha 81 anos

Autor de uma vasta obra literária, destacou-se também pelo trabalho de investigação sobre as tradições populares e a Guerra Civil de Espanha. O funeral realiza-se na quarta-feira (22) em Matosinhos.
DN/Lusa
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O escritor, jornalista e investigador José Viale Moutinho morreu nesta terça-feira, 22 de setembro, aos 81 anos, vítima de doença súbita, anunciou a família em comunicado.

“Figura maior das artes e letras portuguesas”, José Viale Moutinho dedicou a vida às palavras, à memória e à cultura e “deixa uma obra vasta e singular, reconhecida em Portugal e no estrangeiro”, assim como uma "marca profunda" em todos os que com ele conviveram, pode ler-se no comunicado.

O velório realiza-se nesta terça (22), a partir das 19 horas, no Tanatório de Matosinhos. O funeral terá lugar na quarta-feira (23), às 15h30, no mesmo local.

Nascido do Funchal, a 12 de junho de 1945, José Viale Moutinho foi jornalista no Jornal de Notícias e no Diário de Notícias.

Autor de obras como “Cenas da vida de um Minotauro” e “Monstruosidades do tempo do infortúnio”, José Viale Moutinho era considerado um dos grandes contistas portugueses contemporâneos, tendo publicado também poesia, novela e literatura para crianças e jovens.

Foi ainda tradutor e dedicou uma parte importante do seu trabalho à literatura e às tradições populares, ao estudo e divulgação das vidas e obras de Camilo Castelo Branco e de Trindade Coelho e à investigação e reportagem sobre a Guerra Civil de Espanha.

A sua obra encontra-se traduzida em diversas línguas e recebeu numerosos prémios e distinções, entre os quais o Prémio D. Dinis, pelo conjunto da sua obra poética, o Prémio de Consagração de Carreira Inês de Castro, o Grande Prémio de Literatura DST, o Prémio de Conto Branquinho da Fonseca e, por duas vezes, o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco.

Foi ainda distinguido com a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores e com as medalhas de mérito dos municípios do Funchal e do Porto.

O escritor destacou-se ainda pela sua participação ativa na vida cultural e associativa portuguesa, tendo presidido à Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, e integrado as direções da Associação Portuguesa de Escritores, da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia e do Círculo de Cultura Teatral.

Foi ainda sócio do PEN Clube Português e membro honorário da Real Academia Galega.

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