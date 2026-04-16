Morreu José Luís Tinoco, compositor, pintor, 'arquiteto' de canções como "No teu poema"

O compositor, artista plástico e arquiteto José Luís Tinoco morreu na noite de quarta-feira, em Lisboa, aos 93 anos, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da família.Pianista, criador de canções como “No teu poema”, “Um homem na cidade” e “Madrugada”, José Luís Tinoco foi também o músico de jazz que fez parte das primeiras formações do Hot Clube de Portugal, o poeta que publicou "Perseguição dos dias", o compositor que Bernardo Sassetti, João Paulo Esteves da Silva, Mário Laginha, Ivan Lins, Carlos do Carmo abordaram vezes sem conta, e cuja música detém “a qualidade dos grandes ‘standards’”, como reconhecem os seus intérpretes, num nível equiparável a Cole Porter ou Tom Jobim.. A sua marca, porém, não se limita à música. Estende-se à arquitetura, à ilustração, ao cartoon, à fotoanimação, aos figurinos e cenários para teatro, ópera e bailado, ao design e às artes gráficas.Em 2014, José Luís Tinoco recebeu o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores, e o Teatro S. Luiz, em Lisboa, abriu a temporada com o espetáculo de homenagem “Os lados do mar – José Luís Tinoco”, dirigido por Laurent Filipe, com a participação de músicos como Carlos do Carmo, Carminho, Camané, André Sarbib e Pedro Jóia.Em 2021, a RTP estreou o documentário "Vida e obra de José Luís Tinoco", de Laurent Filipe, disponível na plataforma RTP Play, que atravessa as diferentes expressões da sua obra."Evito o fácil", dizia sempre José Luís Tinoco. "Não cedo só porque é bonito", garantia. Na música, na pintura, na arquitetura, na vida toda.Ministra lembra obra “fulgurante e inspiradora”. A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, lamentou a morte de José Luís Tinoco, lembrando a obra “diversificada, fulgurante e inspiradora” do criador.“Morreu José Luís Tinoco, criador multidisciplinar natural de Leiria com uma carreira de várias décadas. As canções que escreveu são só um exemplo da obra diversificada, fulgurante e inspiradora que deixa à Cultura portuguesa”, lê-se na mensagem publicada na rede social X, na qual endereça condolências à família.