Cultura
Miley Cyrus casa-se com Maxx Morando em cerimónia na Califórnia
A cantora, distinguida com vários prémios Grammy, com êxitos como 'Flowers', 'Wrecking Ball' ou 'Party in the U.S.A' já tinha confirmado o noivado com o baterista, dos Liily, de 28 anos.
Miley Cyrus casou-se com o seu companheiro de há quatro anos, Maxx Morando, numa cerimónia em Palm Springs, na Califórnia, noticiou a revista Entertainment Tonight. Morando é baterista da banda de Los Angeles Liily.
A cantora, distinguida com vários prémios Grammy, com êxitos como Flowers, Wrecking Ball ou Party in the U.S.A, numa entrevista ao Good Morning America, já tinha confirmado o noivado com o baterista, de 28 anos.
Miley Cyrus, de 33 anos, já tinha sido casada com o ator australiano Liam Hemsworth, de quem se separou em 2019, após uma relação de dez anos.