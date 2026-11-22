A cantora, distinguida com vários prémios Grammy, com êxitos como Flowers, Wrecking Ball ou Party in the U.S.A, numa entrevista ao Good Morning America, já tinha confirmado o noivado com o baterista, de 28 anos.

Miley Cyrus, de 33 anos, já tinha sido casada com o ator australiano Liam Hemsworth, de quem se separou em 2019, após uma relação de dez anos.