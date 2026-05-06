Mexicana cria ópera sobre Sor Juana e ambiciona apresentá-la em Lisboa
FOTO: Leonardo Negrão
Cultura

Mexicana cria ópera sobre Sor Juana e ambiciona apresentá-la em Lisboa

Magos Herrera, artista mexicana que vive em Nova Iorque, veio a Portugal e num recital na embaixada do México em Lisboa cantou a ária ‘El Mundo se Ilumina’, que faz parte da ópera ‘Primero Sueño’, inspirada numa mulher extraordinária do século XVII, pioneira do feminismo.
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