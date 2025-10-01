Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mathilde junto à entrada do Institut Français du Portugal, no bairro de Santos, em Lisboa.
Mathilde junto à entrada do Institut Français du Portugal, no bairro de Santos, em Lisboa.Foto: Paulo Spranger
Cultura

Mathilde Vanackere: “A missão do instituto é manter a cultura francesa a pulsar no coração dos portugueses”

Em Portugal desde maio, a diretora do Institut Français du Portugal, Mathilde Vanackere, falou ao DN dos projetos para a rentrée, como a Festa do Cinema Francês. E do desafio de atrair os jovens.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
França
Cultura
edição impressa
Institut français du Portugal

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt