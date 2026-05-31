Os Homens Preferem as Louras (1953).
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Cultura

Marilyn Monroe. 100 anos de solidão

Marilyn Monroe nasceu há 100 anos. Do Technicolor de 'Niagara' até ao desencanto de 'Os Inadaptados', o último filme que completou, a sua história tem tanto de transparente como de indecifrável.
João Lopes
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