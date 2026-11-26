Mané Pacheco vence Grande Prémio da quinta edição do The Sovereign Portuguese Art Prize
Mané Pacheco é a primeira mulher a vencer o The Sovereign Portuguese Art Prize desde que foi criado, em 2021. O seu trabalho está representado nas coleções do Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), em Lisboa, e de António Cachola.
Mané Pacheco venceu o Grande Prémio da quinta edição do The Sovereign Portuguese Art Prize, com a obra Articulated meltdown (trio), anunciou ontem, 25 de novembro, a organização do prémio, na abertura da exposição dos 31 finalistas na Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA), em Lisboa. A artista, natural de Portalegre, vive e trabalha em Lisboa, e receberá 25 mil euros.
A obra que apresentou a concurso é feita de tiras de borracha natural suspensas em estruturas de aço, e propõe "uma reflexão sobre o extrativismo, a transformação da matéria e a interdependência entre o humano e o não humano", segundo comunicado do prémio.
Teresa Esgaio venceu o Prémio Feminino TripWix, no valor de dois mil euros, com a obra Clovers, um conjunto de desenhos a pastel sobre papel. A artista nascida na Nazaré em 1985 está radicada em Lisboa, e a sua prática artística centra-se no desenho "enquanto forma de pensamento e espaço de questionamento".
Esta distinção foi criada no ano passado pela primeira vez e distingue a artista com a classificação mais elevada atribuída pelo júri, excluindo a vencedora do Grande Prémio. Foi atribuído em 2025 a Alice Marcelino.
Foram recebidas 249 candidaturas ao The Sovereign Portuguese Art Prize 2026. Dos 31 artistas finalistas nesta quinta edição, 18 eram mulheres, sublinha a organização.
O júri foi presidido por David Elliott e composto por Tim Marlow, Philippe Vergne, Adelaide Ginga, João Paulo Queiroz, Ana Botella, Maura Marvão e Edgar Martins, artista vencedor do Grande Prémio do Sovereign Portuguese Art Prize em 2025.
“Enquanto presidente do júri desta quinta edição do Sovereign Portuguese Art Prize, é com enorme prazer que apresento uma seleção tão diversificada e desafiante da arte contemporânea. Vivemos tempos marcados por conflitos, fome, pobreza e doença, e seria surpreendente não encontrar nas obras finalistas um reflexo dessas tensões”, diz David Elliott, curador, antigo diretor do Moderna Museet, em Estocolmo, Mori Art Museum, em Tóquio, Istanbul Modern e Museum of Modern Art Oxford.
O prémio funciona por nomeação de um painel independente de profissionais das artes, e cada artista nomeado pode apresentar até três obras. Estas são avaliadas online por um júri internacional numa primeira fase, e aquelas com as classificações mais elevadas seguem para a final.
Já foram galardoados com o Grande Prémio do The Sovereign Portuguese Art Prize Jorge Queiroz (2022), Cássio Markowski (2023), Francisco Trêpa (2024) e Edgar Martins (2025).
O prémio é promovido pela Sovereign Art Foundation (SAF), uma organização sem fins lucrativos ligada às artes, criada pelo empresário Howard Bilton, em Hong Kong, em 2003. Em Portugal, a fundação é representada pela Associação SAF, criada em 2021. A associação tem como missão apoiar os artistas de arte contemporânea portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal, e ajudar crianças em situação de vulnerabilidade.
Por isso, todas as 31 obras expostas na SNBA podem ser compradas, sendo que o artista recebe metade do valor, e a outra metade reverte para os programas de terapia pela arte desenvolvidos pela Associação SAF para crianças, em Lisboa, Algarve e Estremoz (onde Howard Bilton tem uma herdade e produz vinho).
"Espero que o público visite a exposição na Sociedade Nacional de Belas-Artes e tenha a oportunidade de apreciar as obras e descobrir artistas cujo trabalho talvez ainda não conheça. Ao adquirir uma obra, está não só a apoiar o artista, mas também a contribuir para o bem-estar de crianças em situação de vulnerabilidade em Portugal, através dos nossos programas de artes expressivas. Apelo à generosidade de todos para que nos ajudem a apoiar aqueles que, em Portugal, mais precisam de nós", diz Howard Bilton, citado em comunicado.
A exposição, de entrada livre, estará patente ao público de 26 de novembro a 12 de dezembro de 2026. Os visitantes poderão votar na sua obra favorita, presencialmente ou online para o Prémio do Público. No valor de dois mil euros, distinguirá um dos artistas no final da exposição.