Mané Pacheco é a primeira mulher a vencer o The Sovereign Portuguese Art Prize desde que foi criado, em 2021. O seu trabalho está representado nas coleções do Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), em Lisboa, e de António Cachola.

Mané Pacheco venceu o Grande Prémio da quinta edição do The Sovereign Portuguese Art Prize, com a obra Articulated meltdown (trio), anunciou ontem, 25 de novembro, a organização do prémio, na abertura da exposição dos 31 finalistas na Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA), em Lisboa. A artista, natural de Portalegre, vive e trabalha em Lisboa, e receberá 25 mil euros.

A obra que apresentou a concurso é feita de tiras de borracha natural suspensas em estruturas de aço, e propõe "uma reflexão sobre o extrativismo, a transformação da matéria e a interdependência entre o humano e o não humano", segundo comunicado do prémio.