João Pedro Vale e a obra ‘Hero, Captain and Stranger’, que já foi cenário de um filme pornográfico. Foi comprada por Pedro Cabrita Reis e integrada na coleção da EDP em 2016.
João Pedro Vale e a obra ‘Hero, Captain and Stranger’, que já foi cenário de um filme pornográfico. Foi comprada por Pedro Cabrita Reis e integrada na coleção da EDP em 2016. Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Coleção EDP em exposição: há obras ousadas e "impossíveis" que já foram de Pedro Cabrita Reis

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia faz dez anos e mostra peças da sua coleção. ‘Turn Around. Um olhar sobre a Coleção de Arte da Fundação EDP’ abre portas esta quarta, dia 11, no MAAT Central.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Arte Contemporânea
edição impressa
Fundação EDP
MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt