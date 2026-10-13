Os sete finalistas da 16.ª edição Prémio Novos Artistas da Fundação EDP

Os artistas Daniela Ângelo, Eduardo Antonio, Inês Mendes Leal, Maria Paz Aires, Sara Graça, Sofia Mascate e Teresa Murta são os sete finalistas da 16.ª edição do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, anunciou esta terça-feira, 13 de outubro, a organização.

Os artistas, escolhidos entre 550 candidaturas, vão apresentar os seus trabalhos numa exposição coletiva no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, no primeiro trimestre de 2027, segundo um comunicado enviado à agência Lusa pela Fundação EDP, que atribuirá ao vencedor um prémio de 20 mil euros.

Cada finalista receberá ainda seis mil euros para apoiar a produção da obra que fará parte da exposição, estando também prevista a possibilidade de atribuição de uma menção honrosa, no valor de cinco mil euros, a outro dos artistas selecionados.

Os sete finalistas foram escolhidos por um júri constituído por João Pinharanda, diretor do MAAT, Catarina Rosendo, historiadora de arte, e Eva Mendes, curadora, que serão também responsáveis pela curadoria da exposição e acompanharão o desenvolvimento dos trabalhos a apresentar em 2027.

Segundo João Pinharanda, a seleção privilegiou “artistas em início de afirmação no meio artístico nacional, mas que demonstram já capacidade para desenvolver linguagens originais”, com práticas distintas, que atravessam diferentes geografias, formações e abordagens à criação contemporânea, da pintura e escultura à fotografia, instalação, som e imagem em movimento.

"Optando por apresentar artistas que recorrem a media diversificados, muitos dos quais vivendo ou estudando no estrangeiro, esta edição pretende abrir a escolha à muito rica realidade da mais recente cena artística nacional", afirma o diretor artístico do MAAT, citado no comunicado.

Nascida em 1996, em Almada, Daniela Ângelo vive e trabalha em Lisboa e estudou Fotografia no Ar.Co – Centro de Artes e Comunicação Visual. A sua obra tem sido apresentada em exposições individuais, incluindo "Quimera" (2025), na Galeria Francisco Fino, e "Ovo Celeste" (2024), no Convento dos Capuchos.

Em 2024, recebeu uma bolsa da parceria entre o Atelier-Museu Júlio Pomar e a Residency Unlimited, em Nova Iorque, e foi nomeada para a plataforma Plat(t)form, do Fotomuseum de Winterthur, na Suíça.

Com formação inicial em Cinema no Brasil, Eduardo Antonio, nascido em 1991, em São José do Rio Preto, vive e trabalha em Lisboa, onde concluiu um mestrado em Pintura na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

A pintura é o principal meio da sua prática, que explora a relação entre o visível e o inconsciente, inspirando-se nos sonhos, no silêncio, na noite e no folclore. Desde 2021, tem exposto em Portugal, no Brasil, em França, Espanha e Inglaterra.

Artista multidisciplinar nascida em 1997, Inês Mendes Leal vive e trabalha em Lisboa, e a sua prática explora a ação do ar sobre as coisas e a possibilidade de recriar esse movimento no espaço expositivo, procurando dar forma ao que não é diretamente visível.

Entre Lisboa e Basileia, na Suíça, onde concluiu, em 2025, um mestrado no Institut Art Gender Nature, e onde vive e trabalha, Maria Paz Aires, nasceu em 1998, no Porto.

Depois de se licenciar em Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, passou a desenvolver uma prática que cruza escultura, desenho e instalação.

A viver entre Londres e Lisboa, Sara Graça, nascida em 1993, na capital portuguesa, trabalha com instalação, escultura, desenho, fotografia e filme, numa prática que questiona a ideia de uma identidade individual fixa, explorando estados de porosidade e impermanência.

Em 2025-2026, apresentou a exposição individual "Boa Good Sorte Luck", na Culturgest, em Lisboa, e foi selecionada para o programa britânico New Contemporaries, com exposição realizada no Institute of Contemporary Art, em Londres, em 2025.

Sofia Mascate nasceu em 1995, em Abrantes, e vive e trabalha em Viena, na Áustria, tendo concluído um mestrado em Estudos Críticos na Academy of Fine Arts Vienna, em 2024, e outro em Pintura, em Hamburgo, na Alemanha, em 2020. Entre as suas exposições individuais recentes encontram-se "Frame Job", em Frankfurt, "Gilded Cage", em Viena, e "Pick Me", em Colónia. Em 2024, foi uma das vencedoras da terceira edição do Concurso Caixa Jovens Artistas e participou na residência UmbigoLAB x ArtWorks.

A pintura de Teresa Murta, nascida em 1993, em Portugal, cruza elementos naturais e artificiais, explorando o fantástico, o absurdo e a transformação poética da realidade para construir universos alternativos e inesperados.

Vive e trabalha em Berlim, na Alemanha, e entre as suas exposições recentes contam-se "85 Segundos Antes da Meia-Noite", em Lisboa, e "Lucid Daydream – Panorama of Contemporary Portuguese Art", na Galeria Municipal do Porto, em 2026 e 2025, respetivamente, além de apresentações individuais em Nova Iorque, Los Angeles, Bucareste e Londres.

A escolha final do vencedor será feita a partir da exposição por um júri de premiação distinto daquele que selecionou os finalistas, do qual farão parte os artistas Graça Morais, Pedro Cabrita Reis e Pedro Calapez, entre outras personalidades nacionais e internacionais ligadas às artes plásticas e visuais.

O apoio de seis mil euros a cada finalista resulta da aplicação integral das receitas de um leilão de obras doadas por Graça Morais, Pedro Cabrita Reis e Pedro Calapez, realizado no âmbito da gala comemorativa dos 20 anos da Fundação EDP.

Criado em 2000, o Prémio Novos Artistas Fundação EDP tem periodicidade bienal e destina-se a artistas com carreiras curtas e ainda não consagradas, sem limite de idade, abrangendo todas as modalidades das artes plásticas e visuais.

Podem candidatar-se ao galardão artistas de nacionalidade portuguesa, residentes ou não em Portugal, bem como artistas estrangeiros residentes no país.

Nas 15 edições anteriores, o prémio distinguiu artistas como Joana Vasconcelos, Leonor Antunes, Vasco Araújo, Carlos Bunga, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, João Leonardo, André Romão, Gabriel Abrantes, Priscila Fernandes, Ana Santos, Mariana Silva, Claire de Santa Coloma, Diana Policarpo, Adriana Proganó e Alice dos Reis.