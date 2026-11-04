Lisbon Art Weekend traz mais de 90 eventos gratuitos a galerias e museus. Saiba como participar

Arranca nesta quinta-feira, 5 de novembro, a 8ª edição do Lisbon Art Weekend, um evento que promove diversas ações em museus, galerias e outros espaço culturais de Lisboa, focados na arte contemporânea, todos gratuitos.

A iniciativa decorre até domingo, 8 de novembro, em 60 espaços, com 95 atividades ao todo. O Centro de Arte Moderna Gulbenkian (CAM), a Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), o Museu de Arte Contemporânea e Centro de Arquitetura do Centro Cultural de Belém (MAC/CCB), o Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM), o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC) e o Pavilhão Julião Sarmento são alguns dos integrantes do circuito.

Idealizado por Merve Pakyürek e Marc Kean Paker, o Lisbon Art Weekend tem como objetivo destacar a "vibrante" cena artística lisboeta. Com a mudança para Portugal em 2016, e depois de visitar outras feiras de arte na Europa, o casal sentiu falta de algo que conectasse as pessoas por cá. "Quando nos mudámos, começámos a visitar feiras e galerias em Lisboa e vimos o quão vibrante era a cena local, então quisemos reunir estes eventos", conta Merve Pakyürek ao DN.

"Quisemos fazer um evento aberto à cidade, que celebrasse os espaços de arte", completa a fundadora.