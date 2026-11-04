Lisbon Art Weekend traz mais de 90 eventos gratuitos a galerias e museus. Saiba como participar
Arranca nesta quinta-feira, 5 de novembro, a 8ª edição do Lisbon Art Weekend, um evento que promove diversas ações em museus, galerias e outros espaço culturais de Lisboa, focados na arte contemporânea, todos gratuitos.
A iniciativa decorre até domingo, 8 de novembro, em 60 espaços, com 95 atividades ao todo. O Centro de Arte Moderna Gulbenkian (CAM), a Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), o Museu de Arte Contemporânea e Centro de Arquitetura do Centro Cultural de Belém (MAC/CCB), o Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM), o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC) e o Pavilhão Julião Sarmento são alguns dos integrantes do circuito.
Idealizado por Merve Pakyürek e Marc Kean Paker, o Lisbon Art Weekend tem como objetivo destacar a "vibrante" cena artística lisboeta. Com a mudança para Portugal em 2016, e depois de visitar outras feiras de arte na Europa, o casal sentiu falta de algo que conectasse as pessoas por cá. "Quando nos mudámos, começámos a visitar feiras e galerias em Lisboa e vimos o quão vibrante era a cena local, então quisemos reunir estes eventos", conta Merve Pakyürek ao DN.
"Quisemos fazer um evento aberto à cidade, que celebrasse os espaços de arte", completa a fundadora.
Ano após ano, este fim-de-semana artístico tem-se consolidado. "Temos interesse internacional. Muitas pessoas vêm de fora de Lisboa de propósito. Já recebemos e-mails que dizem 'estou em Lisboa, por onde começar?', da Dinamarca, Cincinnati, em Ohio [EUA]. As pessoas estão a ouvir sobre o evento e estão a vir", diz Marc Kean Paker ao DN.
Para os fundadores, a principal distinção do festival é não ter fins lucrativos. "É diferente destes eventos que geralmente são organizados por associações ou galeristas, eles têm uma visão mais comercial", afirma o fundador. "Não cobramos nada. Como não somos donos de galerias, não temos este foco".
A proposta do evento é um passeio por Lisboa. Através de um mapa, disponível em versão física ou digital, os visitantes podem deslocar-se entre os espaços para participar nas atividades. Este ano há disponível, inclusive, interpretação em Língua Gestual Portuguesa (LGP) nas visitas guiadas públicas aos espaços na zona do Intendente.
Para algumas das atividades é preciso uma inscrição prévia, para outras, basta chegar ao local no horário indicado.
Descarregue aqui o mapa dos locais.
Veja aqui a programação completa.