Ângela Ferreira e a sua “missão política” na exposição ‘Here I Stand’ no MAC/CCB

O título da exposição, Here I Stand, é de um livro de Paul Robeson, artista e ativista afro-americano, publicado em 1958, que defendia que os artistas não podem ser neutros. “The artist must take sides. O artista tem de tomar partido. Não se pode ser artista e não tomar partido”, diz Ângela Ferreira. “É uma coisa que eu comecei a fazer há muitos anos, sem querer, quando me inscrevi na Faculdade de Belas-Artes e aqui estou, na mesma posição. Here I stand”.

Ângela Ferreira não rejeita que a apelidem de artista “ativista”. “Nos anos 80, eu fui ativista. Não fiz mais nada senão pintar murais, trabalhar com grupos de mulheres, trabalhar para sindicatos, a fazer postais, t-shirts, etc. Hoje, a palavra ‘ativismo’ tem outro significado: é usada para descrever o trabalho de artistas cuja prática tem um teor político. Neste sentido, não tenho nada contra o uso da palavra. Tenho uma missão política”.

Essa posição política manifesta-se na sua investigação sobre o legado colonial em África, primeiro no triângulo de países ligados à sua vida e com os quais mantém ligações – Moçambique, África do Sul, Portugal – e depois Argélia ou a República República Democrática do Congo, fruto de trabalhos que lhe encomendaram. “Posso e devo trabalhar sobre algo local”, afirma.

Sobre passado colonial português e a dificuldade de Portugal em lidar com ele, exibe-se a obra Adventures in Mozambique and the Portuguese Tendency to Forget (2015), com base nos registos sobre o povo maconde dos antropólogos de Jorge Dias (fundador do Museu Nacional de Etnologia) e da sua mulher, Margot Schmidt Dias. Uma missão ambígua em que se questiona a relação do casal com o regime salazarista. A obra consiste num vídeo com imagens captadas em Moçambique por Margot, que alternam com filmes "caseiros" que retratam a então Lourenço Marques. Sobre as imagens, as vozes de João G. Rapazote e de Monika Mukerji reproduzem os relatórios do casal sobre o trabalho em Moçambique, e o diário de Margot Dias.

A abordagem colonial está também presente na obra Indépendance Cha Cha (2014), da coleção Fundação EDP, feita para a Bienal de Lubumbashi, na República Popular do Congo, em 2013, que entre outras componentes tem uma escultura que evoca a arquitetura colonial dos anos 1950 naquela cidade do antigo Congo Belga. E também na série La Voix de l'Algérie Libre et Combattante (Rádio Voz da Liberdade, 2022), a rádio que emitia a partir de Argel e era instrumento da luta anticolonial argelina. A rádio também foi usada por portugueses fugidos do salazarismo, como Manuel Alegre (que viveu exilado em Argel durante uma década). Ângela Ferreira, na sua pesquisa nos arquivos – pesquisa que atravessa o seu trabalho – encontrou um registo radiofónico que é reproduzido numa das obras. “Ouve-se muito 'fanhosamente' o Manuel Alegre a falar e o hino de Portugal”, sublinha. Na Torre do Tombo a artista encontrou transcrições feitas pela PIDE de cada transmissão de portugueses nessa rádio, que também estão expostas. “A pérola deste projeto”, considera Ângela Ferreira.