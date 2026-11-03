"Operação Tap". Primeiro filme português da Netflix já começou a ser rodado

A Netflix anunciou esta terça-feira, 3 de novembro, o início das filmagens de "Operação TAP, o primeiro filme português da plataforma de streaming.

Com a realização de João Nuno Pinto, que assinou Mosquito e 18 Buracos para o Paraíso, o filme é protagonizado por Rui Pedro Silva, Afonso Pimentel e Victoria Guerra.

Depois das séries Glória e Rabo de Peixe, a Netflix Portugal aposta num filme que é "livremente inspirado em factos reais" para contar a história do sequestro de um avião da TAP "protagonizado por um jovem de 16 anos com a cabeça cheia de sonhos".

"Uma aventura com ar oitentista e com um ritmo atual que combina tensão e emoção para contar como uma noite de medo acabou por se transformar em algo que ninguém esperava", descreve a plataforma de streaming, em comunicado.

A Netflix divulgou a sinopse oficial do filme, cuja ação se desenrola em 1980. "Um adolescente armado desvia um avião para Madrid e exige 10 milhões de dólares, transformando passageiros e tripulantes em reféns de uma noite de tensão e incerteza", lê-se. "Mas o que começa como uma ameaça de violência, acaba por revelar uma história inesperada de empatia e humanidade entre o jovem sequestrador e aqueles que mantém reféns", adianta a plataforma de streaming.

Produzido pela SPi, do Grupo SP Televisão - produtora de Glória, a primeira série portuguesa da Netflix -, Operação TAP tem o argumento assinado por Pedro Lopes, Miguel Rico e Marina Preguiça Ribeiro.

