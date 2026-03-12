Uma Thurman, heroína de Tarantino.
Kill Bill. Beatrix Kiddo renasce num único filme

Há mais de vinte anos, Kill Bill surgiu dividido em duas partes. Agora, o filme de Quentin Tarantino surge como um acontecimento especial, tal como foi concebido, com mais de quatro horas de duração.
João Lopes
