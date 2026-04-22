João Penalva distinguido pelo Grande Prémio Fundação EDP Arte 2026

João Penalva foi distinguido na terça-feira, 21 de abril, pelo Grande Prémio Fundação EDP Arte, tendo o juri destacado o seu “percurso singular e não linear, ancorado num profundo trabalho de investigação e experimentação com materiais e linguagens diversas, os vários projetos ambiciosos que desenvolveu, e a consistência na qualidade da sua obra”.Nascido em Lisboa em 1949, João Penalva iniciou o seu percurso artístico no ballet e na dança contemporânea, tendo sido bailarino das companhias de Pina Bausch e Gerhard Bohner. Em 1976, fixa-se em Londres e estuda no Chelsea College of Arts, momento a partir do qual desenvolve uma prática como artista visual. Até aos anos 90, desenvolve uma produção assente na pintura neoexpressionista, mas a partir desta década diversifica e complexifica as linguagens artísticas usadas, explorando o vídeo, a instalação, a fotografia, a música e a performance, e correlacionando imagem, texto e linguagem. Em 2021, João Penalva regressa a Lisboa. Mantém, desde 2002, o cargo de professor externo na Academia de Arte de Malmö da Universidade de Lund, Suécia. Representou Portugal nas Bienais de São Paulo (1996) e Veneza (2001). Teve exposições individuais espalhadas pelo mundo, viajando por Vilnius, Londres, Innsbruck, Glasgow, Malmö, Milwaukee, Toronto, Budapeste, Berlim, Paris, Munique, Perth, entre outras cidades.João Penalva está representado na Coleção de Arte Fundação EDP e obras suas integraram exposições coletivas produzidas pela Fundação EDP ou pelo MAAT como T.D. Transmissão Direta da Torre do Relógio da Câmara Municipal do Porto (2015) e Quote Unquote –Entre Apropriação e Diálogo (2017)..Instalações na Culturgest para ver, ler e ouvir conduzidos pela “batuta invisível” de João Penalva . O juri foi unânime na atribuição do Grande Prémio Fundação EDP Arte 2026 a João Penalva.“O virtuosismo e a complexidade do seu trabalho são revelados na exploração de caminhos e narrativas através da escrita, pintura, desenho, instalação, fotografia e vídeo, numa indistinção permanente entre o real e a ficção”, consideram os membros do júri, sublinhando “a importância histórica do artista, ainda relativamente pouco conhecido junto do grande público”.Criado em 2000 com o objetivo de consagrar artistas plásticos, o Grande Prémio Fundação EDP Arte já distinguiu artistas como Lourdes Castro (2000), Mário Cesariny (2002), Álvaro Lapa (2004), Eduardo Batarda (2007), Jorge Molder (2010), Ana Jotta (2013), Artur Barrio (2016) e Luisa Cunha (2021). A distinção inclui um prémio com o valr pecuniário de 50 mil euros, uma exposição de carácter retrospetivo e/ou antológico, e a publicação de um catálogo.