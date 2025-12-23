Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Joaquim Monchique já teve alta após sofrer AVC. "Em breve estará nos palcos, novamente"
Joaquim Monchique já teve alta após sofrer AVC. "Em breve estará nos palcos, novamente"

Ator foi hospitalizado no sábado depois de se ter sentido mal após a apresentação de “Lar Doce Lar”, em Bragança. Produtora diz que situação de saúde de Joaquim Monchique é, neste momento, "estável".
O ator Joaquim Monchique, de 57 anos, já teve alta depois de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no último fim de semana. A informação foi dada esta terça-feira, 23 de dezembro, pela produtora Força de Produção, dando conta que, neste momento, a situação de saúde do ator é "estável".

Monchique foi hospitalizado no passado sábado depois de se ter sentido mal após a apresentação de “Lar Doce Lar”, no Teatro Municipal de Bragança. Acabou por ser "hospitalizado na sequência de um AVC", referiu, na altura, a produtora do espetáculo. Depois de ter sido internado num hospital local, o ator foi transferido para uma unidade hospitalar em Lisboa.

Agora a produtora do espetáculo, no qual Joaquim Monchique contracena com Maria Rueff, informa que o ator já teve alta. "A seu pedido, transmitimos um imenso obrigado a todos os que demonstraram a sua preocupação e carinho", indica, em comunicado, a Força de Produção, fazendo referência a um "especial agradecimento ao público de Bragança, ao Hospital Público de Bragança e ao Hospital Cuf Tejo, em Lisboa".

"Em breve estará nos palcos novamente", diz ainda a produtora.

