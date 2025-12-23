Joaquim Monchique já teve alta após sofrer AVC. "Em breve estará nos palcos, novamente"

O ator Joaquim Monchique, de 57 anos, já teve alta depois de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no último fim de semana. A informação foi dada esta terça-feira, 23 de dezembro, pela produtora Força de Produção, dando conta que, neste momento, a situação de saúde do ator é "estável". Monchique foi hospitalizado no passado sábado depois de se ter sentido mal após a apresentação de “Lar Doce Lar”, no Teatro Municipal de Bragança. Acabou por ser "hospitalizado na sequência de um AVC", referiu, na altura, a produtora do espetáculo. Depois de ter sido internado num hospital local, o ator foi transferido para uma unidade hospitalar em Lisboa.Agora a produtora do espetáculo, no qual Joaquim Monchique contracena com Maria Rueff, informa que o ator já teve alta. "A seu pedido, transmitimos um imenso obrigado a todos os que demonstraram a sua preocupação e carinho", indica, em comunicado, a Força de Produção, fazendo referência a um "especial agradecimento ao público de Bragança, ao Hospital Público de Bragança e ao Hospital Cuf Tejo, em Lisboa"."Em breve estará nos palcos novamente", diz ainda a produtora. .Actor Joaquim Monchique estável após sofrer AVC em Bragança.Nuno Markl revela ter sofrido segundo AVC e que vai passar o Natal no hospital com a família