Actor Joaquim Monchique estável após sofrer AVC em Bragança

O actor Joaquim Monchique foi hospitalizado na noite de sábado, 20 de dezembro, após se ter sentido mal depois da apresentação do espectáculo “Lar Doce Lar”. A peça foi apresentada no Teatro Municipal de Bragança, informou a Força de Produção, produtora do espectáculo.De acordo com a mesma fonte, o actor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), encontrando-se actualmente estável e sob acompanhamento próximo da equipa médica responsável. “As próximas 48 horas serão de observação” do seu estado clínico, detalha a produtora.Em comunicado, a Força de Produção agradece as manifestações de carinho e preocupação recebida. Sublinha que o respeito pela privacidade de Joaquim Monchique é, neste momento, fundamental para a sua recuperação..Joaquim Monchique: "Todos os dias penso que estou na profissão errada"