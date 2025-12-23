Nuno Markl revela ter sofrido segundo AVC e que vai passar o Natal no hospital com a família

O humorista Nuno Markl revelou ter sofrido um segundo AVC cinco dias depois do primeiro, que fez regredir a recuperação que estava a fazer no hospital.A revelação foi feita no podcast 'Isso não de diz', de Bruno Nogueira, na segunda-feira, 22 de dezembro. “Foi dos dias mais tristes da minha vida. Nessa manhã, tinha estado a andar, a mexer, a treinar a subida de escadas, e de repente... eu estava ansioso nesse dia, pode ter sido isso", começou por contar Markl, acrescentando que o segundo AVC foi "isquémico" e que o fez voltar atrás na recuperação: "Não regressassei a zero, mas a menos 30." O humorista contou ainda que o seu médico diz que lhe aconteceu "uma raridade científica". "O que normalmente acontece é primeiro um isquémico e depois um hemorrágico. O hemorrágico e depois o isquémico é algo que não faz muito sentido em termos de ciência e calhou-me a mim", revelou.Nuno Markl já sabe que vai passar o Natal no hospital, segundo contou esta terça-feira, 23 de dezembro, numa emissão especial da Rádio Comercial, durante a qual contou que vai ser-lhe disponibilizada uma sala no hospital particular onde se encontra, depois de ter deixado o Egas Moniz, para poder estar com a sua família."Vou ter um Natal bastante atípico. A minha família vem aqui ao hospital e vamos ter ali uma salinha para ter a nossa consoada. Muito obrigado às pessoas do hospital por isto", disse..Nuno Markl, bem humorado, fala da sua recuperação do AVC. "O lado esquerdo do meu corpo meteu férias e está a acordar aos poucos".Nuno Markl publica foto no hospital após AVC e avisa: "Não somos super-homens"