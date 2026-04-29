Jessica Chastain em Sonhos, um conto moral.
Jessica Chastain em Sonhos, um conto moral.Foto: Direitos reservados
Cultura

Jessica Chastain desafia os valores românticos

Jessica Chastain prossegue uma carreira invulgar, recheada de momentos fulgurantes. O filme 'Sonhos', de Michel Franco, é mais um exemplo excepcional do seu talento - a partir de amanhã nas salas.
João Lopes
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