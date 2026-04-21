Ivo M. Ferreira durante a rodagem de 'Projecto Global': "Detesto o improviso.
Ivo M. Ferreira durante a rodagem de 'Projecto Global': "Detesto o improviso.Foto: Joana Linda
Cultura

Ivo M. Ferreira: “Nós, portugueses, lidamos muito mal com os nossos traumas”

'Projecto Global', o filme de Ivo M. Ferreira sobre as FP25 surge como um acontecimento especial, capaz de lidar com memórias complexas e traumáticas — a partir de quinta-feira nos cinemas.
João Lopes
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