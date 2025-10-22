Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pilar com troncos de uma árvore centenária derrubada por uma tempestade na Bretanha foi construído especialmente para a exposição.Leonardo Negrão
Isabelle Ferreira leva ao MAAT a memória do salto e da migração

Filha de portugueses nascida em França, artista apresenta 'Notre Feu', a sua primeira exposição em Portugal, com recortes que abordam política, migração, identidade e memória.
