Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Artista plástico João Queiroz morre aos 68 anos
DR
Cultura

Artista plástico João Queiroz morre aos 68 anos

Era licenciado em Filosofia, disciplina que viria a influenciar o seu percurso artístico.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O artista plástico João Queiroz morreu aos 68 anos, vítima de doença prolongada, anunciou esta quarta-feira, 22 de outubro, a Galeria Miguel Nabinho, em Lisboa, na rede social Instagram.

Conhecido pelo seu trabalho em pintura e desenho, com uma forte ligação à paisagem, João Queiroz começou a expor pintura e desenho nos anos 1980, tendo sido ainda professor de desenho, pintura e teoria da arte, influenciando várias gerações de artistas.

Nascido em Lisboa em 1957, João Queiroz licenciou-se em Filosofia na Universidade de Lisboa, disciplina que viria a influenciar de modo profundo o seu percurso artístico, diz a galeria.

Óbito
Artes plásticas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt