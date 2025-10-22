Artista plástico João Queiroz morre aos 68 anos

O artista plástico João Queiroz morreu aos 68 anos, vítima de doença prolongada, anunciou esta quarta-feira, 22 de outubro, a Galeria Miguel Nabinho, em Lisboa, na rede social Instagram.Conhecido pelo seu trabalho em pintura e desenho, com uma forte ligação à paisagem, João Queiroz começou a expor pintura e desenho nos anos 1980, tendo sido ainda professor de desenho, pintura e teoria da arte, influenciando várias gerações de artistas.Nascido em Lisboa em 1957, João Queiroz licenciou-se em Filosofia na Universidade de Lisboa, disciplina que viria a influenciar de modo profundo o seu percurso artístico, diz a galeria.