"Eu sou feminista e isso significa que considero que uma mulher tem os mesmos direitos - tem o direito de ser tão medíocre como um homem e tão brilhante como um homem”.
"Eu sou feminista e isso significa que considero que uma mulher tem os mesmos direitos - tem o direito de ser tão medíocre como um homem e tão brilhante como um homem".
Cultura

Inês Pedrosa. “Os homens escritores são sempre os grandes, nós somos apenas mulheres”

A escritora Inês Pedrosa, que em breve lançará um novo livro, conversou com o DN no Festival Literário Internacional da Paraíba (Fliparaíba) ao lado de escritoras do Brasil e da Guiné-Bissau.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Literatura
Cultura
Literatura portuguesa
Feminismo
Festival Literário

