Carla Pais vence prémio LeYa com 'A Sombra das Árvores no Inverno'

Carla Pais é a vencedora do Prémio LeYa 2025 com o romance original A Sombra das Árvores no Inverno, escrito sob o pseudónimo de Aníbal Correia, anunciou o grupo editorial. A vencedora foi a escolhida entre os seis finalistas ao prémio, que teve 1460 candidatos, tornando a edição deste ano a "mais concorrida de sempre". As candidaturas vieram de 22 país, a maioria do Brasil (933) e de Portugal (416).O júri, presidido por Manuel Alegre, decidiu por unanimidade, e justifica a escolha: "Com grande elegância de escrita, a autora traz, ao curso do enredo e ao trajeto íntimo e social das personagens, situações problemáticas e convulsas de candente atualidade na Europa, sobretudo decorrentes da imigração oriunda de África e do Próximo Oriente – e oscilantes entre a integração e a rejeição. Mas tudo surge numa ficção de envolvente dialética entre a dor da perda e o amor, memória e esquecimento, luto e revivescência, solidão e aconchego familiar, bem como numa dicção cativante da relação poética de cada ser humano com o mundo e consigo mesmo, à procura do seu lugar na vida».Carla Pais nasceu em 1979, em Leiria, e vive em França. O seu primeiro romance, Mea Culpa (2017, Porto Editora), foi finalista do prémio APE 2018. O seu último livro, Um Cão Deitado à Fossa (2022, Porto Editora), foi galardoado com o prémio Cidade de Almada 2018 e o prémio SPA para o melhor livro de ficção narrativa 2023.A Sombra das Árvores no Inverno será publicado com a chancela da LeYa nos primeiros meses de 2026.Carla Pais sucede a Nuno Duarte, vencedor da edição de 2024, e é a segunda mulher a receber este prémio desde que foi lançado, em 2008, depois de Gabriela Ruivo Trindade, em 2013.O júri foi constituído por José Carlos Seabra Pereira, Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal), Isabel Lucas, jornalista e crítica literária (Portugal) Lourenço do Rosário, antigo Reitor da Universidade Politécnica de Maputo (Moçambique), Ana Paula Tavares, poeta e historiadora (Angola) e Josélia Aguiar, jornalista e historiadora (Brasil). .Carla Louro vence primeira edição do Prémio de Poesia Nuno Júdice.Nuno Miguel Silva Duarte vence Prémio Leya com "Pés de Barro"