‘Imitação dos Pássaros’. Perante um drama familiar, escolher cair ou voar

Neste drama, a avó, que se sente “culpada disto tudo”, sabe a razão porque o filho é como é, ao mesmo tempo que tenta consolar o neto e aceita que ele queira seguir outro rumo na vida. “Eu quis compensar-te do carinho que não dei ao teu pai”, diz a avó.

“Toda a gente tem famílias grandes e sabe que há segredos, coisas que nunca se contaram, ou coisas que foram mal contadas e que, de repente, por alguma razão, surgem. E nesta peça há uma razão muito grande para surgir um segredo do passado e a partir daí a dinâmica da família muda completamente”, explica Tiago Torres da Silva.

A segunda parte da peça passa-se no escritório de Alberto, personagem interpretada por Tiago Fernandes, num diálogo com a mãe. A cena final decorre numa ponte, num encontro entre pai e filho, este representado por Baltasar Marçal.

Como diz a avó, “não há inocentes nestas histórias. Somos todos culpados”. Todos têm as suas razões para serem como são e apenas o amor consegue superar as diferenças.

“No final, há a completa convicção, que todos temos no elenco, de que o amor é que salva e que o perdão é um bom caminho para chegar ao amor”, aponta o autor da peça.

Há em Imitação dos Pássaros referências ao texto A Gaivota, de Anton Tchékhov. “A Gaivota tirou-me o ar. Perdi o chão com aquelas personagens. O Trigorin, o Treplev. A Nina. O tiro que se escuta no jardim... Queria tanto poder estar em cena e dizer aquelas palavras”, diz Filipe que queria ser Nina.

“A Gaivota, é uma das minhas peças favoritas”, diz o encenador, lembrando que a gaivota na Rússia não tem a conotação poética que tem para os portugueses. “A gaivota para os russos não é esse pássaro, é o pássaro do lixo. A gaivota anda no lixo e aquela gaivota está caída e, portanto, pareceu-me uma boa metáfora para isto de nós, quando estamos frente a um precipício e sabemos que vamos cair, termos de optar entre cair ou abrirmos as asas e voarmos. E, neste caso, nós propomos que imitemos os pássaros e voemos”, diz Tiago Torres da Silva.

Tiago Torres da Silva já tinha trabalhado com este elenco. Com Lídia Franco na peça Requiem por Isabel, um texto de Raquel Serejo Martins que ele encenou em 2023 no Teatro da Trindade. “Imitação dos Pássaros é um texto tão íntimo, era muito mais fácil trabalhá-lo com pessoas com quem eu já tenho história e intimidade”, sublinha.