Big Bang volta ao CCB com muita música para descobrir em família

O festival de música para públicos jovens Big Bang volta a realizar-se este ano no Centro Cultual de Belém (CCB) após uma interrupção em 2025. Será a 15.º edição e acontece nos próximos dias 2 e 3 de outubro com uma programação musical diversificada, performances, instalações e oficinas. O Big Bang integra-se na rede europeia criada belga Zonzo Compagnie e está presente em 20 cidades. Organizado em Portugal pela Fábrica das Artes do CCB, coordenada por Madalena Wallenstein, o projeto deixou de receber apoio europeu há uns anos e agora é totalmente financiado pelo CCB.

Em 2025, numa altura em que assumia funções uma nova administração na instituição cultural, e face à ausência de financiamento europeu, o festival não se realizou. “Precisávamos de tempo para decidir internamente a sua continuidade”, diz Madalena Wallenstein ao DN. A programadora da Fábrica das Artes acredita que a continuidade do Big Bang “está garantida”.

“Para mim, pessoalmente, a continuidade do Big Bang é muito importante, porque foi um festival que eu própria propus e trabalhei muito nele, na rede, nos parceiros, e dentro do próprio CCB ao longo dos 18 anos que lá estou. Só houve interrupções por causa da pandemia e por causa dessas questões europeias”, afirma a programadora da Fábrica das Artes.