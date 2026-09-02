Festival Iminente faz dez anos e dá nova vida a escola abandonada em Marvila

A programação de artes visuais estará espalhada por salas de aula, corredores e espaços exteriores da antiga escola e mostra "trabalhos e intervenções" dos artistas Vhils, Tamara Alves, ±MAISMENOS±, Wasted Rita, Camila Rosa, AkaCorleone, Pedrita, Oskouei, João Fortuna, PEDRÊZ, Entangled Others, ML7, 3D Crew, OBEY SKTR, ERROR43 + PEDRITA + FURO, PREGOS shp, Halfstudio, RUSSO 1003PV e Ricardo Passaporte.

"A relação com o lugar e com a memória dos dez anos atravessa várias das obras. Vhils apresenta um retrato de José Saramago, que estudou entre estas paredes, em que o mar passa a fazer parte da obra, ocultando e revelando o rosto do escritor com a maré", diz o Festival dirigido por Juliana Almeida. O retrato de José Saramago de Vhils foi feito na praia de Paimogo, na Lourinhã. O que será mostrado será uma instalação audiovisual da mesma.

A programação inclui também duas exposições. Uma delas é Kriminals, com desenhos de Allen Sanhá (Original Kappa) onde se mostram retratos de "figuras tratadas como criminosas pela sociedade do seu tempo e mais tarde reconhecidas como heróis". E a outra The Jaunt by Underdogs que exibe obras de Cody Hudson, Cleon Peterson e Abel Macias.

Pela primeira vez o Iminente terá cinema. Implantação da Rapública #4: Rimar o Hip-Hop, da autoria de Bruno Martins, com realização de Catarina Peixoto, será uma estreia. Trata-se do quarto episódio de uma série documental da Antena 3 dedicada à história do hip-hop em Portugal, nos últimos 25 anos. "Este quarto e último episódio, dedicado aos MCs, reúne nomes ligados à história do hip-hop e do próprio Iminente, entre os quais Capicua, Sam The Kid, Xullaji, Ace e Presto, General D, Bambino, D-Mars, Fase, Maze e Mundo Segundo", explica o Iminente.

Serão exibidos também os filmes Manga d’Terra, de Basil da Cunha, Complô, de João Miller Guerra e Dead City Punx, produzido por Zack de la Rocha, dos Rage Against the Machine. "O filme acompanha os Dead City e a cena punk DIY de Los Angeles — concertos improvisados debaixo de autoestradas, multidões que se juntam antes da chegada da polícia e uma cultura construída fora dos circuitos convencionais. A banda atua no Iminente no mesmo dia da exibição".

No âmbito do Bairros, programa que desde 2020 organiza workshops artísticos nos bairros sociais de Lisboa, serão apresentados no festival o resultado de um ano de trabalho. "Dez oficinas realizadas durante o verão em associações de bairros municipais de Lisboa, com Arashida, Oficina Fritta, Lígia Fernandes, Joãozinho da Costa, Vitor Agostinho, Galdéria e U-Nick".

Sob o mote O que pode um festival?, serão organizadas quatro conversas sobre como a cultura pode mudar a cidade, com moderação de Manuel Ruiz, Nuno Ramos de Almeida, Marta Lança e João Mineiro. "Espaços culturais e vida noturna, gentrificação, língua e sotaques, autoridade, criação independente e transmissão entre gerações atravessam um programa que reúne artistas, jornalistas, investigadores e projetos culturais e comunitários", explica o Iminente.