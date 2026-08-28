Festival F arranca na próxima semana em Faro. Ricardo Ribeiro e Carminho vão atuar com orquestra

O Algarve é um destino privilegiado de férias para os portugueses e é possível que entre 3 e 5 de setembro muitos ainda se encontrem no sul do país. Uma oportunidade para ir ao Festival F que decorre na Vila Adentro, em Faro, entre 3 e 5 de setembro. Nesta 11.ª edição, haverá dois concertos "pensados especialmente para Faro" por duas grandes vozes do fado, sublinha a organização. Ricardo Ribeiro atua no dia 4 de setembro acompanhado pela Orquestra de Jazz do Algarve e, no dia 5, Carminho apresenta um concerto com a Orquestra do Algarve. No total haverá 67 concertos distribuídos pelos sete palcos espalhados pelo centro histórico de Faro.

O cartaz desta edição reúne alguns nomes bem conhecidos da música portuguesa e também artistas emergentes. Slow J, Bárbara Tinoco, The Gift, Clã, Moonspell, D.A.M.A ou Branko são alguns dos artistas incluídos na programação que atravessa vários géneros musicais, desde pop, hip hop, fado e rock à eletrónica e jazz.

Organizado pela Câmara Municipal de Faro, em parceria com a Ambifaro, Teatro das Figuras e Sons em Trânsito, o festival sublinha "a forte representação regional, com cerca de 30% do cartaz composto por artistas algarvios, uma presença que resulta do mérito e da vitalidade da criação musical que nasce na região".

Também há lugar para a lusofonia na programação. "A atuação de Tz da Coronel, no dia 4, volta a reforçar a ligação histórica entre Portugal e o Brasil, enquanto Nelson Freitas, na mesma noite, traz a Faro um dos nomes de referência da música cabo-verdiana contemporânea", lê-se em comunicado.

A descobrir estão nomes como Lana Gasparøtti, Femme Falafel, Mães Solteiras, SOTTO, Pelados, INHUMAN, Mirage People, Daniel Kemish, Latte, akur, Espama Trincana, IBSXJAUR, Puntzchick ou Untitled, propõe o festival.

O evento conta também com uma programação paralela que inclui tertúlias, exposições, mercados de rua e animação para crianças.