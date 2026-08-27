Tudo sobre o Meo Kalorama que arranca esta sexta com Robbie Williams como cabeça de cartaz

Esta manhã prosseguiam ainda os trabalhos de preparação do recinto da 5ª edição do Festival Meo Kalorama que arranca esta sexta-feira, 28 de agosto, até domingo, 30 de agosto, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, com Robbie Williams, Ms. Lauryn Hill e Deftones como cabeças de cartaz. "Temos muita coisa para terminar, está quase tudo pronto, falta o quase", diz Diogo Marques, o diretor do festival, no âmbito de uma visita ao recinto esta quinta-feira, 27 de agosto.

O Parque da Bela Vista tem capacidade para acolher 40 mil pessoas por dia, e ainda não há dias esgotados. "Estes últimos dias são de grandes vendas, como sempre acontece, portanto nós esperamos chegar perto destes valores, ainda não sei como é que estão as vendas desta semana, porque foi uma semana muito atribulada, mas acreditamos que vamos chegar perto destes valores", diz Diogo Marques ao DN.

Uma coisa é certa, considera o diretor do festival: "Este ano estamos com um cartaz incrível, para vários tipos de público. O primeiro dia é um dia mais pop, o segundo dia é um dia mais hip-hop, o último dia é mais rock, metal, um pouco mais pesado, e efetivamente o público aderiu em massa".

Este ano os estrangeiros representarão cerca de um terço dos festivaleiros (33% de acordo com os últimos dados). "Está mais ou menos estável. Nós andamos entre os 25% do ano passado e os 36% de há dois anos, portanto estamos sempre neste balanço", adianta Diogo Marques, revelando que são de 68 países. "Os países mais fortes são Espanha, Inglaterra, França, Itália e Alemanha, mas depois temos mercados, como os Estados Unidos, que estão a crescer muito, todos os anos duplicam o número de americanos que vêm ao festival. O Canadá também está a crescer muito".

Luiza Galindo, diretora de marca e comunicação da Meo, patrocinadora do evento, também esteve presente nesta visita ao recinto. "Acreditamos que é mais do que um festival", afirmou na apresentação aos jornalistas.

Diogo Marques aponta para as colaborações artísticas nos dois palcos principais do evento, o Palco Meo e, pela primeira vez na história do festival, o Palco Sagres, a cerveja oficial desta edição. O objetivo foi transformar os palcos em "obras de arte", e para isso o festival recorreu à Cultural Affairs de Alexandre Farto (Vhils), nomeadamente à Eterno e à Underdogs, que escolheram os autores dos dois projetos.

No caso do Palco Meo, a escolha recaiu sobre Diogo Aguiar Studio, um atelier que trabalha na fronteira entre arte e arquitetura, e que criou um palco que se transforma ao longo do dia. Para isso, explica o arquiteto Daniel Mudrák, espalharam-se pela estrutura painéis em malha com transparência, criando um efeito tridimensional ao refletir durante o dia o sol, o céu e até o público. Mas o efeito mais "importante" será à noite, diz Mudrák, com cada artista a adaptar a estrutura à sua atuação. O palco não será um mero "cenário", mas parte integrante do espetáculo.