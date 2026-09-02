Kenny “Blues Boss” Wayne em destaque no Maia Blues Fest, de 11 a 13 de setembro
A oitava edição do Maia Blues Fest, integrada na programação cultural da Câmara Municipal da Maia decorre dos dias 11 a 13 de setembro. Focado na "música de raízes", traz a Portugal nomes internacionais como Kenny “Blues Boss” Wayne, Robbert Duijf e Erica Brown, mas este ano o evento, com produção e programação da Trovas Soltas, apresenta também a Maia Blues Fest Band, um projeto desenvolvido com músicos locais.
A Maia Blues Fest Band reúne músicos de várias gerações que participaram nos workshops Combo/Blues, coordenados por Budda Guedes. "Ensaios, aprendizagem e partilha culminam numa apresentação integrada no programa do festival, aproximando a criação artística das pessoas e do território onde o evento acontece", anuncia a autarquia em comunicado.
Serão três dias de música ao vivo no Auditório Exterior do Fórum da Maia e, no arranque, a 11 de setembro, às 18h30, será possível ouvir os portugueses Nico & The Bluebirds e às 21h30 Robbert Duijf.
"Vencedor do European Blues Challenge em 2024 e distinguido com o Dutch Blues Award, o músico neerlandês inspira-se no delta blues e na tradição acústica norte-americana, construindo concertos intimistas em que a voz, a guitarra e a interpretação assumem o primeiro plano", descreve a organização do Maia Blues Fest.
No dia 12 a programação começa com os espanhóis Andhrea & The Black Cats e depois será a vez de Kenny “Blues Boss” Wayne subir ao palco, um dos destaques do evento. "Nascido nos Estados Unidos e radicado no Canadá, o pianista construiu uma carreira de mais de cinco décadas entre o blues, o boogie-woogie e o rhythm & blues. Distinguido com vários Maple Blues Awards e nomeado para os Juno Awards, Kenny “Blues Boss” Wayne representa uma tradição em que o piano não ocupa um lugar secundário: conduz o ritmo, provoca o movimento e assume o centro do espetáculo", sublinha a organização.
No dia 13, o último dia do evento, às cinco da tarde, será então possível ouvir a Maia Blues Fest Band. O Maia Blues Fest termina com a atuação de Erica Brown & The Bluegrass Connection, vindos dos Estados Unidos.
"Violinista e cantora norte-americana, Erica Brown traz à Maia a energia do bluegrass, marcada pelas harmonias vocais, pelo virtuosismo instrumental e pelas raízes do folk dos Apalaches".
Erica Brown & The Bluegrass Connection também marcará presença na 5.ª edição do Trafaria Bluegrass, no dia 11 de setembro, às 19h00. O festival, uma iniciativa dos Recreios Desportivos da Trafaria e do músico André Dal e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Almada, realiza-se também entre os dias 11 e 13 de setembro, e trará à vila da Trafaria músicos e bandas dos Estados Unidos da América, Irlanda, Bélgica, Suécia, Países Baixos e Portugal.
Do cartaz fazem ainda parte os Tennessee Studs, dos Países Baixos, os The Grassmobiel, da Bélgica, os Rookie Riot, da Suécia e os The Arbour Hillbillies, da Irlanda. "Portugal estará representado pelos Stonebones & Bad Spaghetti, referência nacional do género e presença habitual nos principais festivais europeus de bluegrass, e pelos The Seven Hills Pickers, trio lisboeta que cruza a tradição dos Apalaches com influências de jazz, blues, swing e música tradicional irlandesa", anuncia o festival.
A Câmara Municipal de Almada vai disponibilizar transporte gratuito para o evento.