Kenny “Blues Boss” Wayne em destaque no Maia Blues Fest, de 11 a 13 de setembro

A oitava edição do Maia Blues Fest, integrada na programação cultural da Câmara Municipal da Maia decorre dos dias 11 a 13 de setembro. Focado na "música de raízes", traz a Portugal nomes internacionais como Kenny “Blues Boss” Wayne, Robbert Duijf e Erica Brown, mas este ano o evento, com produção e programação da Trovas Soltas, apresenta também a Maia Blues Fest Band, um projeto desenvolvido com músicos locais.



A Maia Blues Fest Band reúne músicos de várias gerações que participaram nos workshops Combo/Blues, coordenados por Budda Guedes. "Ensaios, aprendizagem e partilha culminam numa apresentação integrada no programa do festival, aproximando a criação artística das pessoas e do território onde o evento acontece", anuncia a autarquia em comunicado.

Serão três dias de música ao vivo no Auditório Exterior do Fórum da Maia e, no arranque, a 11 de setembro, às 18h30, será possível ouvir os portugueses Nico & The Bluebirds e às 21h30 Robbert Duijf.

"Vencedor do European Blues Challenge em 2024 e distinguido com o Dutch Blues Award, o músico neerlandês inspira-se no delta blues e na tradição acústica norte-americana, construindo concertos intimistas em que a voz, a guitarra e a interpretação assumem o primeiro plano", descreve a organização do Maia Blues Fest.

No dia 12 a programação começa com os espanhóis Andhrea & The Black Cats e depois será a vez de Kenny “Blues Boss” Wayne subir ao palco, um dos destaques do evento. "Nascido nos Estados Unidos e radicado no Canadá, o pianista construiu uma carreira de mais de cinco décadas entre o blues, o boogie-woogie e o rhythm & blues. Distinguido com vários Maple Blues Awards e nomeado para os Juno Awards, Kenny “Blues Boss” Wayne representa uma tradição em que o piano não ocupa um lugar secundário: conduz o ritmo, provoca o movimento e assume o centro do espetáculo", sublinha a organização.

No dia 13, o último dia do evento, às cinco da tarde, será então possível ouvir a Maia Blues Fest Band. O Maia Blues Fest termina com a atuação de Erica Brown & The Bluegrass Connection, vindos dos Estados Unidos.

"Violinista e cantora norte-americana, Erica Brown traz à Maia a energia do bluegrass, marcada pelas harmonias vocais, pelo virtuosismo instrumental e pelas raízes do folk dos Apalaches".