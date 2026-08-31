Mika volta a atuar em Portugal. É cabeça de cartaz da primeira edição do Rock & Dão em Viseu

Dez anos depois de ter participado no Rock in Rio Lisboa em 2016, Mika regressa aos palcos portugueses no dia 18 de setembro, como cabeça de cartaz da primeira edição do festival Rock & Dão, em Viseu. O cantor britânico nascido no Líbano, autor de sucessos como Grace Kelly, Relax, Take It Easy e Love Today, vem apresentar o novo álbum, Hyperlove, lançado em janeiro deste ano.

Outro dos destaques é o concerto dos UB40 ft. Ali Campbell. Uma das bandas de reggae "mais bem-sucedidas de sempre, com vendas acima dos 70 milhões de discos" e êxitos como Red Red Wine, Kingston Town e (I Can’t Help) Falling in Love with You, sobe ao palco principal do Rock & Dão no dia 19 de setembro.

No evento, que conta com o apoio município de Viseu, da Comissão Vitivinícola Regional do Dão e do Turismo do Centro, atuam também David Bruno, Delfins, Samuel Úria, Cassete Pirata (banda que integra João Firmino, Margarida Campelo, Joana Espadinha, António Quintino e João Pinheiro), Ganso e Os Pontos Negros.

O festival não se resume a música e terá espaços gastronómicos, zonas de convívio e experiências dedicadas à promoção dos vinhos do Dão. A ambição é "afirmar esta zona do país como um destino de referência para eventos culturais", lê-se no comunicado.





