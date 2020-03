Há um novo talkshow só com boas notícias

Um talkshow só com boas notícias

Esta é uma boa notícia: o ator e realizador norte-americano John Krasinski (de filmes como Um Lugar Silencioso ou da série Tom Clancy's Jack Ryan) criou um mini-talkshowintitulado Some Good News. O primeiro episódio, com 15 minutos, foi filmado por Krasinski sozinho no seu escritório, com um logotipo colorido desenhado pelas filhas ao fundo. Além de reunir uma série de boas notícias desta quarentena (preparem-se para lacrimejar), houve ainda uma entrevista feita por zoom ao ator Steve Carrell, a propósito dos 15 anos da versão americana de The Office - O Escritório em que ambos participaram. "Eu tinha 23 anos, era empregado de mesa e lembro-me que depois de gravarmos o episódio piloto voltei para o restaurante, servir às mesas, convencido que a série nunca iria avançar", contou Krasinski. O ator promete mais programas com boas notícias. Basta ficarem atentos ao YouTube e outras redes sociais.

O dia-a-dia de um país em quarentena

Um grupo de fotojornalistas portugueses percebeu que era importante documentar este momento histórico que vivemos e criou uma página de Instagram onde todos vão colocando livremente as suas fotos. E se uns continuam a trabalhar e a retratar o dia-a-dia para orgãos de comunicação social, outros estão em casa a cuidar das suas famílias. É essa diversidade de situações, de geografias e de olhares que está nesta página, com o nome Everyday Covid.

Como se estivéssemos na fila da frente a ver os Depeche Mode

Enquanto os concertos estão proibidos em Portugal, podemos matar as saudades de um bom concerto recordando este que os Depeche Mode deram no festival Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés, quando por cá estiveram da última vez, em julho de 2017. Vamos espantar os vírus cantando com Dave Gahan temas como Enjoy the Silence e Personal Jesus. O concerto está disponível na íntegra no YouTube:

