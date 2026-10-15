Guardas no telhado: as feras da cumeeira da arquitetura tradicional chinesa

Estas feras não são simples ornamentos: o seu número obedece a regras e a sua disposição segue uma sequência ordenada, respeitando um antigo sistema que assinala a hierarquia do edifício – quanto mais alta a categoria, mais longa a fila. O grau mais elevado desse sistema pode ser encontrado no Salão da Suprema Harmonia, na Cidade Proibida de Pequim. No extremo da cumeeira, um imortal montado numa fénix lidera o cortejo, e atrás de si perfilam-se dez feras, caso único entre os edifícios antigos existentes na China. Quem são elas? E por que são dez?

A história começa com um prego. O telhado dos palácios era coberto com telhas vidradas, um tipo de telha de cerâmica com revestimento de esmalte. As telhas das várias vertentes do telhado encontravam-se sobre a cumeeira, mas era precisamente aí que surgiam mais problemas, pois as telhas podiam escorregar e a chuva infiltrar-se.

Os artesãos fixavam as telhas da cumeeira com pregos de ferro e depois cobriam cada cabeça de prego com uma pequena fera, para impedir que a chuva penetrasse no buraco do prego. Aquelas transformaram-se, de peças utilitárias, em criaturas míticas às quais foram atribuídos significados simbólicos ligados à invocação de bênçãos e à proteção da casa, assumindo uma nova tarefa: assinalar o estatuto hierárquico do edifício.

Na conceção tradicional chinesa, os números ímpares são considerados yang, representando o princípio masculino e a dignidade, pelo que as feras da cumeeira só se usam em números ímpares como um, três, cinco, sete e nove (sendo as dez feras do telhado do Salão da Suprema Harmonia a única exceção a esta regra, por ser este o edifício de categoria mais elevada); quanto maior o número, mais elevada a categoria do edifício.

Assim, basta contar as pequenas feras nos cantos dos beirais para se ler, aproximadamente, o estatuto de um edifício. O palácio imperial levou este conjunto de regras ao extremo. Então, quem são, afinal, os membros desta fila do Salão da Suprema Harmonia?

À frente de todos está o líder, um imortal montado numa fénix. Atrás do imortal, alinham-se dez feras em ordem. As primeiras três são o dragão, a fénix e o leão. O dragão traz a chuva e, na era do regime imperial, era símbolo do poder; a fénix é a rainha das aves; o leão é o rei das feras e guarda o palácio.