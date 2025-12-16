Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Graça Morais tem 60 obras na exposição 'Húmus', patente no Atelier-Museu Júlio Pomar, em Lisboa.
Graça Morais tem 60 obras na exposição 'Húmus', patente no Atelier-Museu Júlio Pomar, em Lisboa.Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Graça Morais: “Devo aos grandes escritores portugueses o reconhecimento da minha obra”

Pintora lamenta ainda não ter tido uma grande exposição nas “catedrais da arte” - Gulbenkian, Serralves e CCB -, mas revela ao DN que em 2027 estará no MAAT. Até abril de 2026 participa na exposição 'Húmus' no Atelier-Museu Júlio Pomar com 60 obras, incluindo pinturas nunca expostas em Lisboa e desenhos inéditos.
Publicado a
Loading content, please wait...
Entrevista
Arte Contemporânea
edição impressa
Graça Morais
Diário de Notícias
www.dn.pt