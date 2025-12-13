Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís de Matos é um dos mágicos mais reconhecidos a nível internacional.
Luís de Matos é um dos mágicos mais reconhecidos a nível internacional.Foto: D.R.
Cultura

Luís de Matos tem quatro novos truques na manga e perigo não falta

'Impossível ao Vivo' volta com quatro convidados internacionais que trazem suspense, humor e mistério. Mágico luso já fugiu de um aquário, já foi incendiado e promete agora algo “mais aterrorizador”.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
magia
Luís de Matos
espetáculo
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt