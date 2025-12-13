Luís de Matos tem quatro novos truques na manga e perigo não falta

Todos os anos por altura do Natal o mais internacional e premiado dos ilusionistas portugueses mostra ao vivo os novos truques em que passou o ano a trabalhar. Este mês de dezembro não é exceção, com o espetáculo Luís de Matos Impossível ao Vivo a arrancar esta sexta-feira, dia 12, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, passando depois pelo Teatro Tivoli, em Lisboa, de 18 de dezembro a 11 de janeiro, e pelo Coliseu do Porto de 14 a 18 de janeiro. Nesta nova apresentação, o mágico mostra quatro novas criações. “Vai haver perigo, vai haver humor, há um momento para fazer com os mais novos, há momentos puramente estéticos - e, na minha opinião, muito bonitos - e, sobretudo, este ano, em que temos praticamente 80% de material novo naquilo que eu vou fazer, estou simultaneamente muito nervoso para saber como é que ele vai ser acolhido, mas também excitadíssimo, porque é o resultado de muitos meses de trabalho, e quando uma dessas novas criações finalmente vê a luz do dia, não deixa de ser o momento da verdade”, diz Luís de Matos ao DN. O mágico revela, sem entrar em detalhes, que “são quatro coisas muito diferentes, desde logo uma particularmente perigosa, porque eu todos os anos tenho feito um número perigoso, fizemos a fuga do aquário, no ano passado eu era encharcado em gasolina, incendiado e pendurado pelos pés. Algumas pessoas vão achar o deste ano mais aterrorizador, mas devem sempre pensar que eu conto voltar a fazer o espetáculo no dia seguinte, portanto, conto que tudo corra bem”. .Todos os anos tenho feito um número perigoso. Algumas pessoas vão achar o deste ano mais aterrorizador, mas devem sempre pensar que eu conto voltar a fazer o espetáculo no dia seguinte.Luís de Matos. Luís de Matos será o maestro de um espetáculo em que participam Joana Almeida, os Momentum Crew e quatro estrelas internacionais do ilusionismo, de quem o mágico diz ser “o primeiro fã”. O belga Aaron Crow traz suspense, o canadiano Darcy Oake é conhecido pelos seus números de ilusionismo de grande escala, Sacred Riana, da Indonésia, é uma presença misteriosa e perturbadora, e o francês Norbert Ferré, que já participou numa edição anterior, é o mestre da arte da manipulação, com emoção e humor. “Como sempre, são estilos completamente diferentes. Se isto fosse música, eram seguramente cinco estilos de música distintos. Se, por um lado, não faria sentido misturá-los, por outro possibilita às pessoas, primeiro, garantir que se não gostarem de um, é só 20%, e depois também contribui para que as pessoas vão ganhando critério.” . Luís de Matos “passeia-se” pelos vários estilos não se prendendo a nenhum. “Sempre fiz, literalmente - passando a arrogância da expressão -, o que me apeteceu. Nunca criei à minha volta um espartilho que me obrigasse a não testar algo que fosse diferente. É dessa maneira que eu tento manter a frescura e o entusiasmo.”Luís de Matos faz produção própria dos seus espetáculos com uma equipa que em junho deste ano fez 30 anos que trabalha junta. De segunda a sexta, das nove às seis, as pessoas estão no Estúdio 33 - assim se chama a sua produtora sediada em Ansião, Leiria. “Até aos meus pais tenho dificuldades em explicar isto, pensam que só trabalho quando apareço na televisão ou quando vou para um país qualquer fazer espetáculos, ou cá em Portugal. Mas o que é certo é que nós trabalhamos todos os dias e toda esta estrutura, porque somos nove famílias, alimenta-se de uma atividade ininterrupta ao longo do ano.” .Sempre fiz, literalmente - passando a arrogância da expressão -, o que me apeteceu. Nunca criei à minha volta um espartilho que me obrigasse a não testar algo que fosse diferente.Luís de Matos.Beneficiando de a magia ser uma “linguagem internacional”, o Luís de Matos Impossível ao Vivo deverá internacionalizar-se cada vez mais. A edição do ano passado esteve um mês em Paris onde foi muito bem recebida pela crítica, e também passou por Praga, na Chéquia. O ilusionista português acredita que o espetáculo é “o melhor ensemble magic show que existe disponível para international touring”. E adianta que “este espetáculo começa a dar passos firmes em termos da distribuição internacional, o que é muito interessante, porque é provavelmente dos poucos exemplos de espetáculos que são inteiramente produzidos em Portugal e que entram no circuito internacional, não em forma de ocasião especial, ou em forma de comunidade portuguesa no estrangeiro, mas uma grande produção que gira fora de portas”. Luís de Matos Impossível ao Vivo foi criado em 2018 na sequência de um programa de magia em direto na RTP. Nesta altura o mágico não está com projetos televisivos e explica que só o faz quando tem algo de inovador para apresentar. “O último que fizemos foi em 2017 e era um anseio que eu tinha, que era fazer o primeiro programa da história da televisão e da história da magia, a nível mundial, integralmente em direto. E foi o que fizemos.”