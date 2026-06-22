Fundação Inatel investe 400 mil euros no Teatro da Trindade. Diogo Infante reconduzido na direção artística

O Teatro da Trindade vai beneficiar de investimento para melhoramentos, adiantou a vice-presidente da Fundação Inatel, na conferência de imprensa de apresentação da temporada 2026-2027 daquela sala de espetáculos. "Vai começar brevemente o investimento em toda a fachada exterior do Teatro da Trindade Inatel, e também estão previstos outros investimentos, também necessários, nomeadamente em equipamentos, para modernizar e fazer face às exigências dos novos tempos", disse Eduarda Marques ao DN. .Sucesso de 'Clube dos Poetas Mortos' superou expectativas e poderá ter terceira temporada no Trindade.No interior, a área que já foi um bar vai ser requalificada. "Será um espaço de convívio, é um espaço que ficará disponível para as pessoas que vêm ao teatro, para que antes ou depois possam socializar, confraternizar. Será um espaço de encontro e de partilha", revela, acrescentando que a administração da Fundação e os diretores do Teatro estão a trabalhar em conjunto para que seja "uma realidade ainda este ano"."O investimento agora, neste momento, é na ordem dos 300 mil euros, no que diz respeito às fachadas. Relativamente ao bar, vamos procurar que ele vá ao encontro daquelas que são as expectativas, mas anda à volta dos 100 mil, 120 mil euros", avança ao DN a vice-presidente da Fundação Inatel.Eduarda Marques anunciou que Diogo Infante fica como diretor artístico do teatro para mais um mandato de três anos. O ator e encenador ocupa o cargo há nove anos, "um dos períodos mais dinâmicos da sua história recente", com "um modelo sustentável, capaz de garantir o futuro do projeto", sublinhou a administradora."Propomos sempre programação ambiciosa para o retorno do investimento", sublinhou na conferência de imprensa Hugo Paulito, diretor executivo da sala de espetáculos, acrescentando que "manter o edifício é um desafio constante". Fazendo um balanço da atual temporada, Diogo Infante disse que o teatro registou "um nível elevado de ocupação", com 80 mil espetadores, e obteve resultados financeiros positivos, embora não tenham sido reveladas as contas. "O segredo do sucesso é o compromisso em viabilizar um projeto que assenta em sustentabilidade, sem facilitismos", sublinhou.Diogo Infante dará assim continuidade ao projeto artístico que tem estado a desenvolver, assente em "espetáculos capazes de sustentar carreiras longas". .Diogo Infante dá vida ao “professor que nos inspira” no Clube dos Poetas Mortos