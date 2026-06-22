Diogo Infante foi reconduzido como diretor artístico do Teatro da Trindade pela Fundação Inatel por mais três anos.
Diogo Infante foi reconduzido como diretor artístico do Teatro da Trindade pela Fundação Inatel por mais três anos.Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Fundação Inatel investe 400 mil euros no Teatro da Trindade. Diogo Infante reconduzido na direção artística

Investimento vai abranger as fachadas e no interior vai ser criado um "espaço de convívio". Teatro atraiu 80 mil espetadores na atual temporada. Diogo Infante vai continuar a apostar em carreiras longas para os espetáculos.
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O Teatro da Trindade vai beneficiar de investimento para melhoramentos, adiantou a vice-presidente da Fundação Inatel, na conferência de imprensa de apresentação da temporada 2026-2027 daquela sala de espetáculos. "Vai começar brevemente o investimento em toda a fachada exterior do Teatro da Trindade Inatel, e também estão previstos outros investimentos, também necessários, nomeadamente em equipamentos, para modernizar e fazer face às exigências dos novos tempos", disse Eduarda Marques ao DN.

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No interior, a área que já foi um bar vai ser requalificada. "Será um espaço de convívio, é um espaço que ficará disponível para as pessoas que vêm ao teatro, para que antes ou depois possam socializar, confraternizar. Será um espaço de encontro e de partilha", revela, acrescentando que a administração da Fundação e os diretores do Teatro estão a trabalhar em conjunto para que seja "uma realidade ainda este ano".

"O investimento agora, neste momento, é na ordem dos 300 mil euros, no que diz respeito às fachadas. Relativamente ao bar, vamos procurar que ele vá ao encontro daquelas que são as expectativas, mas anda à volta dos 100 mil, 120 mil euros", avança ao DN a vice-presidente da Fundação Inatel.

Eduarda Marques anunciou que Diogo Infante fica como diretor artístico do teatro para mais um mandato de três anos. O ator e encenador ocupa o cargo há nove anos, "um dos períodos mais dinâmicos da sua história recente", com "um modelo sustentável, capaz de garantir o futuro do projeto", sublinhou a administradora.

"Propomos sempre programação ambiciosa para o retorno do investimento", sublinhou na conferência de imprensa Hugo Paulito, diretor executivo da sala de espetáculos, acrescentando que "manter o edifício é um desafio constante".

Fazendo um balanço da atual temporada, Diogo Infante disse que o teatro registou "um nível elevado de ocupação", com 80 mil espetadores, e obteve resultados financeiros positivos, embora não tenham sido reveladas as contas. "O segredo do sucesso é o compromisso em viabilizar um projeto que assenta em sustentabilidade, sem facilitismos", sublinhou.

Diogo Infante dará assim continuidade ao projeto artístico que tem estado a desenvolver, assente em "espetáculos capazes de sustentar carreiras longas".

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