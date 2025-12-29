Fundado na monarquia, o DN viu nascer a República, viveu o Estado Novo e noticiou o 25 de Abril

É impossível celebrar 161 anos do DN sem relembrar que é o jornal que enviou Eça como repórter ao Canal do Suez em 1869, e também o jornal que distribuiu 30 mil exemplares d’Os Lusíadas no tricentenário da morte de Camões, em 1880; é o jornal que teve Wenceslau de Moraes como correspondente no Japão, e também o jornal que ajudou a mobilizar os portugueses para a construção, em Lisboa, da estátua do Marquês de Pombal; é o jornal que teve António Ferro a entrevistar Hitler, e também o jornal que organizou em 1927 a 1.ª Volta a Portugal em Bicicleta, e antes disso a Volta a Portugal a Cavalo; é o jornal que teve Manuel Rodrigues a testemunhar a libertação do Campo de Concentração de Dachau, e também o jornal que lançou, em 1944, o Natal dos Hospitais, que depois passou a contar com a RTP como parceira e ainda há dias se realizou no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e no Hospital de São João, no Porto; é o jornal que publicou as reportagens de Manuela de Azevedo da caça da baleia na Madeira, e também o jornal que promoveu as Construções na Areia; é o jornal que teve José Saramago como diretor-adjunto em 1975, e também foi jornal oficial da Expo’98, no ano do Nobel de Saramago.Poderia continuar a destacar mais momentos, percorrendo 161 anos de reportagens e iniciativas deste jornal fundado por Eduardo Coelho a 29 de dezembro de 1864, reinava então D. Luís. “Suas majestades e altezas passam sem novidade em suas importantes saúdes”, pode ler-se no primeiro número do jornal, o mesmo jornal que em 1910 anunciou a implantação da República, em 1926 informou sobre o golpe militar que trouxe a ditadura do Estado Novo, e em 1974 noticiou a Revolução do 25 de Abril e a chegada da democracia. “Eclodiu um movimento militar”, foi a manchete da “segunda tiragem” desse dia, em que se escrevia já em letras grandes na primeira página que o objetivo do Movimento das Forças Armadas era “a substituição do atual regime”. O jornal, o país todo na verdade, libertava-se do lápis azul.Por falar em primeiras páginas, e já foram mais de 57 mil, há várias que chamam graficamente mais a atenção, além das que noticiaram as mudanças de regime e o início e o fim das duas guerras mundiais. Uma delas é a notícia da travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em 1922. Outra é a da chegada à Lua, em 1969, totalmente dedicada ao feito dos astronautas americanos. E há ainda a impressionante primeira página a noticiar os atentados de 11 de Setembro de 2001 contra as Torres Gémeas de Nova Iorque. Atento ao mundo e atento a Portugal, o DN viu a sua história por vezes cruzar-se intimamente com a do país, como quando foi abolida a pena de morte e o escritor francês Victor Hugo enviou ao diretor, para publicação, uma carta a elogiar o pioneirismo português: “Está pois a pena de morte abolida nesse nobre Portugal, pequeno povo que tem uma grande História.” Começava assim a mensagem, carta datada de “Hauteville-House, 2 de julho de 1867”, dia seguinte ao da abolição da pena capital. Saiu no DN a 10. Com a redação inicial instalada na Rua dos Calafates (desde 1885 Rua do Diário de Notícias), o DN teve como segunda casa a partir de 1940 o 266 da Avenida da Liberdade - Prémio Valmor, construído de raiz para sede do jornal - e hoje está nas Torres de Lisboa. Na inauguração das novas instalações, em 2016, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente. Como esteve presente no passado dia 18, em Alcoitão, no Natal dos Hospitais. Em 1944, na tal 1.ª edição, Vasco Santana e Mirita Casimiro apresentaram os artistas no antigo Hospital de Arroios, em Lisboa. Temos disso fotografias no arquivo, como temos de Isabel II a desembarcar em 1957 em Lisboa, no Cais das Colunas, ou do imperador Sellassié, da Etiópia, num Rolls-Royce descapotável em 1959 na Praça do Comércio. Um arquivo que foi classificado Tesouro Nacional, e que com o jornalismo de qualidade feito todos os dias, que chega aos leitores através da edição impressa e online, continua a ser enriquecido. .Durão Barroso: "Não vejo, no futuro previsível, uma hipótese de acordo de paz estabilizado"