Fundado na monarquia, o DN viu nascer a República, viveu o Estado Novo e noticiou o 25 de Abril

Com o Diário de Notícias, em 1864, nasceu uma nova forma de fazer jornalismo em Portugal. Eduardo Coelho idealizou um jornal “acessível a todas as bolsas e compreensível por todas as inteligências”.
Leonídio Paulo Ferreira
