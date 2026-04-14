Mieke Everaet e Jorge Pé-Curto, cada um junto a uma das suas obras.
Mieke Everaet e Jorge Pé-Curto, cada um junto a uma das suas obras.Foto: Leonardo Negrão
Cultura

‘Fragiel&Sólido’. Diálogo entre uma ceramista belga e um escultor português

A ideia de unir as peças em porcelana de Mieke Everaet e as obras em mármore de Jorge Pé-Curto nasceu da imaginação da curadora Griet Meert. O resultado pode ser visto no Instituto Camões em Lisboa até dia 29 de abril.
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