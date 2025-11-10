Foo Fighters voltam a Portugal em 2026 para concerto no NOS Alive

Os Foo Fighters são a nova confirmação para o cartaz da edição 2026 do NOS Alive. Neste regresso a Portugal, a banda norte-americana vai atuar a 10 de julho, no palco NOS, no segundo dia do festival, anunciou esta segunda-feira, 10 de novembro, a promotora Everything is New.O concerto de Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin em solo português faz parte da digressão Take Cover Tour, na qual "os maiores embaixadores do rock norte-americano", como refere a promotora, vão "levar os seus hinos inesquecíveis e energia contagiante aos maiores estádios, arenas e festivais de 10 países europeus". Uma digressão que termina em Portugal, na 18ª edição do NOS Alive.Antes de atuarem no nosso país, os Foo Fighters vão passar pela Noruega, Suécia, Polónia, Alemanha, França, Reino Unido, Áustria, Itália e a vizinha Espanha..A Take Cover Tour 2026 acontece após o lançamento do novo single Asking for a Friend e marca o regresso dos Foo Fighters aos palcos europeus (e portugueses), dois anos depois da digressão de 2024, Everything or Nothing at All Tour. .No dia do concerto da banda de Dave Grohl, vão passar pelo Passeio Marítimo de Algés Wolf Alice, The War on Drugs e Jehnny Beth.A edição de 2026 do NOS Alive, que vai realizar-se nos dias 9, 10 e 11 de julho, já tem confirmadas as atuações de Nick Cave & The Bad Seeds, Florence and the Machine, Lorde e Pixies, entre outros. Os bilhetes para o festival já estão à venda e variam entre os 84 euros (bilhete diário) e os 199 euros (passe de três dias), conforme indica a página oficial do NOS Alive..Lorde junta-se a Pixies, Florence + The Machine e Buraka Som Sistema no último dia do NOS Alive.Nick Cave volta a Portugal a 9 de julho para atuar no NOS Alive