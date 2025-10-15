Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Lorde junta-se a Pixies, Florence + The Machine e Buraka Som Sistema no último dia do NOS Alive
A neozelandesa atua no último dia do festival, a 11 de julho.
Sofia Fonseca
A neozelandesa Lorde é a mais recente confirmação no NOS Alive, que acontece entre os dias 9 e 11 no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras. A cantora atua no último dia do festival, o mesmo em que sobem ao palco Florence + The Machine, Pixies e Buraka Som Sistema.

Lorde vem trazer o seu novo álbum, Virgin. Co-produzido por Lorde e Jim-E Stack, o novo trabalho foi celebrado com um evento especial em Nova Iorque, onde a artista ofereceu aos fãs uma antevisão exclusiva do disco.

Confirmados estão também Nick Cave & The Bad Seeds, a 9 de julho.

O bilhete diário custa 84 euros. O passe de dois dias fica por 168 euros. E o passe de três dias por 199 euros.

MARO atua em março em Lisboa e Porto no âmbito de digressão internacional
NOS Alive
Lorde

