O centro histórico de Sintra é um exemplo de grande afluência de visitantes.Foto: Reinaldo Rodrigues/Global Imagens
Cultura

Florença e a ‘lição’ para Portugal sobre como gerir turismo e AL

Proibir tuk-tuk é uma das estratégias que o diretor do Centro Histórico de Florença, Carlo Francini, trouxe à cidade italiana. Porém, ao DN lembra que os locais classificados não podem ser fechados.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Sintra
Cultura
Turismo
tuk-tuk
UNESCO
edição impressa
património da humanidade

