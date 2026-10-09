Festival Super Bock em Stock regressa este ano a Lisboa

O Festival Super Bock em Stock, que aconteceu pela última vez em 2023, em várias salas da Avenida da Liberdade, em Lisboa, regressa este ano com uma “edição especial”, organizada por uma nova promotora, foi anunciado esta sexta-feira, 9 de outubro.

“Depois de uma pausa, o Super Bock em Stock prepara-se para regressar”, lê-se num comunicado divulgado esta sexta-feira pela organização do festival, que junta a marca de cerveja Super Bock e a promotora Ritmos.

Contactado pela Lusa, o promotor João Carvalho, da Ritmos, disse que o festival vai realizar-se em novembro deste ano, remetendo mais informações para uma conferência de imprensa que irá acontecer na próxima semana, em Lisboa.

Nessa ocasião serão anunciadas “as novidades desta edição especial e os momentos que irão marcar o regresso do festival à capital”, lê-se no comunicado divulgado esta sexta-feira.

O festival Super Bock em Stock aconteceu de 2008 a 2010, depois foi rebatizado para Vodafone Mexefest, entre 2011 e 2017, retomando em 2018 o nome inicial.

Até 2023, ano em que aconteceu pela última vez, o festival era organizado pela promotora Música no Coração.

O cartaz da edição de 2023 incluiu mais de 40 artistas e bandas, entre os quais Will Butler com Sister Squares, Gilsons, Anna Calvi, Sam Tompkins, The Legendary Tigerman e Valete, que atuaram em dez salas na zona da Avenida da Liberdade: Cinema São Jorge, Capitólio, Garagem da EPAL, Sociedade de Geografia de Lisboa, Coliseu dos Recreios, Casa do Alentejo, Estação Ferroviária do Rossio e num autocarro que percorreu a avenida.