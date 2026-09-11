Festa do Livro de Belém abre com concerto de homenagem a Lobo Antunes

António José Seguro dá continuidade à Festa do Livro de Belém, que pelo 9.º ano consecutivo, acontece nos Jardins do Palácio de Belém, numa iniciativa da Presidência da República. Entre os dias 17 e 20 deste mês, o evento irá celebrar o livro e, ao mesmo tempo, proporcionar vários momentos de cultura e entretenimento.

Esta edição conta com 70 participantes, que representam 346 marcas editoriais, em 123 bancas. Além da venda de livros, haverá debates, lançamentos, jogos didáticos e apresentações, mantendo-se as áreas destinadas ao público infantil e juvenil, a esplanada e a área de restauração. A programação inclui ainda as iniciativas das editoras e livrarias participantes, com quase 400 autores em sessão de autógrafos.

Haverá também uma programação musical. Logo no primeiro dia, acontece uma homenagem a António Lobo Antunes, num concerto com Katia Guerreiro e Vitorino Salomé, no Palco Principal, a interpretar canções do escritor.

Nas noites de sexta-feira, 18, e de sábado, 19, o Palco Principal recebe os concertos de ÁTOA e dos NAPA. Também no sábado, o Palco da Cascata acolhe o recital Poemas de Sábado, Véspera de Outono, com leituras de Raquel Marinho e piano de Nicholas McNair.

Domingo, 20, começa com o Render da Guarda, às 11h00, na Praça Afonso de Albuquerque. Ao fim da tarde, a Orquestra Sem Fronteiras, sob a direção de Martim Sousa Tavares, presta homenagem a Álvaro Cassuto. À noite, os GNR sobem ao Palco Principal com Últimas Danças de Verão, concerto que encerra a edição.

Ao longo dos quatro dias, o Palco dos Teixos abre espaço a novos artistas, em dez atuações de formato informal à hora de almoço ou ao final da tarde.