Fábrica Braço de Prata estreia Feira Cultural da Diáspora Africana este domingo

Depois do sucesso da Feira Cultural Latino Americana, é a vez de celebrar a diáspora africana em Portugal. A Fábrica Braço de Prata estreia o evento este domingo, 08 de agosto. Nesta primeira edição, serão 21 atividades para os participantes, a partir das 12:00, em Lisboa.Segundo a organização, a iniciativa pretende criar um "espaço de encontro, celebração, informação, entreajuda e valorização da memória e das culturas africanas". Serão performances, gastronomia, literatura, cinema, artesanato, moda, saúde mental e informação jurídica.Como é tradição nos eventos da Fábrica de Braço de Prata, a programação combina atividades culturais e pedagógicas para diferentes gerações com um mercado popular de especialidades regionais e "produtos associados a práticas e vivências contemporâneas e ancestrais". Entre as atividades previstas estão performances multidisciplinares, jornalismo, filosofia, cinema, contação de histórias, antropologia, iniciação a práticas artísticas para todas as idades.A feira pretende também promover a expressão e a investigação cultural, os negócios familiares e o microempreendedorismo, além de contribuir para a permanência em Portugal e reforçar as redes informais de informação e apoio existentes nas comunidades. A Feira Cultural da Diáspora Africana terá atividades no exterior e no interior, será pet-friendly e terá entrada no modelo “pague o quanto puder”, através de uma contribuição colaborativa.O evento conta com a parcerias do Intercâmbio Diáspora, Vida Justa, Fumaça e Afropsis. A organização pretende que a feira se realize todos os segundos domingos de cada mês. Já o primeiro domingo é dedicado à Feira Cultural Latino Americana..A América Latina toda cabe em Lisboa (fotogaleria).Dino D'Santiago: “Os jovens já estão a contribuir para a construção do novo mundo”