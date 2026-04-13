Dino D'Santiago: “Os jovens já estão a contribuir para a construção do novo mundo”

Os possíveis caminhos para a construção de sociedades mais justas e sustentáveis estiveram no centro do debate da Mundu Nôbu Talks, iniciativa promovida pela organização Mundu Nôbu e realizada nesta segunda-feira, 13 de abril, na Atmosfera M, espaço da Associação Mutualista Montepio, em Lisboa.O encontro funcionou como antecipação do concerto “Por Um Mundu Nôbu”, que acontece nesta quarta-feira, 15 de abril, no Grande Auditório Gulbenkian, e reuniu representantes de entidades parceiras e patrocinadoras da iniciativa criada por Dino D’Santiago e Liliana Valpaços.Ao intervir entre sessões da conversa, Dino D’Santiago dirigiu-se sobretudo aos jovens presentes na plateia e sublinhou a importância de escutar as novas gerações. “Vocês já estão a contribuir para a construção do novo mundo porque daqui a uns dez anos, ao menos, serão vocês em lugares de poder e decisão garantidamente", declarou o artista. Moderada por Liliana Valpaços, a primeira parte da conversa reuniu reuniu representantes de entidades como Fundação “la Caixa”, MDS, Montepio, Grupo Nabeiro e Fidelidade, com intervenções centradas no papel das organizações na criação de impacto social e em medidas sustentáveis. A ideia de colaboração surgiu como eixo comum, com destaque para a importância de trabalhar em rede, cruzar experiências e atuar para além da lógica do lucro..Temas como educação, diversidade e sustentabilidade marcaram a discussão. A educação foi apontada como ferramenta essencial de mobilidade social, enquanto a multiculturalidade foi apresentada como um fator de enriquecimento dentro das empresas. Também a necessidade de prevenir riscos - incluindo os associados às alterações climáticas - e de promover maior consciência nas escolhas individuais foi sublinhada ao longo do debate.Já o segundo momento teve um tom mais pessoal, numa conversa entre Liliana Valpaços e a designer luso-africana Roselyn Silva. A criadora falou sobre liberdade, identidade e o seu percurso, marcado pela imigração da família de São Tomé e Príncipe para Portugal ainda na infância.A sua mais recente coleção, “Find Love”, apresentada na ModaLisboa, surgiu como resposta a um contexto global marcado pela polarização. Ao optar por peças em preto e branco, Roselyn procurou transmitir uma ideia de união: “A beleza não está quando os opostos são separados, mas quando eles se unem". Na conversa, a designer sublinhou que herdou dos pais uma ideia de perseverança e superação, e que esse legado continua a orientar o seu percurso, assim como as influências da cultura e da religião no seu caminho de sucesso. Liliana Valpaços destacou precisamente essa combinação entre talento, disciplina e determinação, lembrando que, por trás de percursos que parecem improváveis ou excepcionais, há quase sempre uma história de trabalho persistente e de resistência à adversidade..A conversa acabou com uma sessão de perguntas e respostas entre a plateia, composta maioritariamente por jovens incentivados pela organização, que ouviram Roselyn Silva falar sobre suas inspirações, barreiras e conselhos para os mais novos. A Mundu Nôbu Talks antecede o concerto “Por Um Mundu Nôbu”, marcado para 15 de abril, às 20h00, no Grande Auditório Gulbenkian. O espetáculo integra as Festas de Abril de Lisboa e junta em palco Calema, Carolina Deslandes, Dino D’Santiago e Jota Pê, acompanhados pela Orquestra Sem Fronteiras, dirigida por Martim Sousa Tavares.O DN é media partner desta iniciativa.Com entrada livre, limitada à lotação da sala, os bilhetes podem ser levantados na bilheteira da Gulbenkian a partir das 16h00 do próprio dia. Além da componente musical, a iniciativa pretende dar visibilidade a histórias de jovens que desafiam preconceitos, afirmam identidades e ajudam a imaginar, na prática, esse “mundo novo” de que tanto se falou na conversa desta segunda-feira.."Por um Mundu Nôbu". Vem aí o concerto solidário que celebra a diversidade da língua portuguesa.“Por um Mundu Nôbu” reúne artistas da CPLP em concerto gratuito na Gulbenkian