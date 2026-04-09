"Por um Mundu Nôbu". Vem aí o concerto solidário que celebra a diversidade da língua portuguesa

É já na próxima quarta-feira, 15 de abril, que a música em língua portuguesa vai brilhar no palco do Grande Auditório Gulbenkian, em Lisboa, com o concerto "Por um Mundo Nôbu" a promover diversidade cultural e o poder da arte como agente inspirador de mudanças sociais.O evento é promovido pela Mundu Nôbu, ONG de Dino D’Santiago e Liliana Valpaços, que acompanha mais de 90 menores em situação de vulnerabilidade e atua na promoção do debate sobre, entre outros temas, transformação social, inclusão e empoderamento de jovens.No palco, os artistas convidados prometem "uma fusão singular de sonoridades" para "homenagear aquilo que une os países de língua portuguesa", lê-se no comunicado de divulgação. O cartaz conta com os Calema, Carolina Deslandes, Dino D’Santiago, Jota Pê, acompanhados pela Orquestra Sem Fronteiras de Martim Sousa Tavares.Será um espetáculo que também pretende dar visibilidade a histórias reais de crianças e jovens que rompem as barreiras do preconceito, que vão-se juntar aos artistas no palco.O concerto tem início marcado para as 20h00 e a entrada é livre. Os bilhetes podem ser levantados na bilheteira da Fundação Gulbenkian a partir das 16h00 do próprio dia e estão limitados à capacidade do auditório.“Por Um Mundu Nôbu” integra o programa das Festas de Abril de Lisboa. Antes do concerto, no dia 13 de abril, vai ser realizada a “Por um Mundu Nôbu Talk”, um encontro dedicado à reflexão sobre o futuro coletivo e ao papel de cada um na construção de sociedades mais justas e sustentáveis.O DN é media partner desta iniciativa.As sessões vão ser realizadas no Atmosfera M, um espaço da Associação Mutualista Montepioentre, entre as 17h00 e as 19h00..Festas de Abril em Lisboa com música, humor e Charanga a Cavalo da GNR.Xenofobia crescente em Portugal é "muito estúpido", diz Gregório Duvivier