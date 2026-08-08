A América Latina toda cabe em Lisboa (fotogaleria)

Há dois anos que a Fábrica Braço de Prata se enche de latinidade: na música, nos temperos da comida, nas cores e na harmonia de culturas. O projeto, que começou em agosto de 2024, consolidou-se como um dos mais importantes deste espaço cultural sediado na zona de Marvila, em Lisboa. Já são 26 feiras realizadas, sempre no primeiro domingo de cada mês, com milhares de participantes a cada edição. Não é cobrado bilhete à entrada, mas sim, um valor colaborativo na ótica de “pague o quanto puder”, como uma forma de “retirar a barreira económica do acesso às manifestações culturais”. Seja um ou 5€, todos os valores são reunidos e partilhados com os artistas que se apresentam. Com o passar do tempo, mais nacionalidades foram-se juntando a países como Argentina e Brasil, que estão desde o primeiro evento, aumentando a oferta de sabores que vão desde a parrilha argentina até carne jark jamaicana. “A feira é pensada para ser palco da ajuda intercomunitária, com impacto pedagógico e social, impulsionamento económico, partilhas culturais e acolhimento de iniciativas em forma de círculo virtuoso”, destaca a Fábrica. Os objetivos são vários, confirmados ao DN pela organização: gerar emprego e rendimento às famílias migrantes, proporcionar integração e diversidade, além de uma tarde de diversão e alegria ao som de ritmos latinos, regada com boa comida, atrações culturais, workshops, palestras e atividades especiais para as crianças. Veja fotos: